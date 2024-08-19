Надо думать не только о средствах поражения в виде дронов, но и об артиллерии, авиации, а также дронах с искусственным интеллектом и машинным зрением

Относительно РЭРов, РЭБов и БпЛА.

Война очень быстро поменялась, и это понимают в первую очередь те, кто находится на линии боевого столкновения.

Главными средствами обороны становятся РЭР и РЭБ.

Не пройдет и полгода — и FPV-дроны по обе стороны будут летать с искусственным интеллектом и машинным зрением, с минимальным привлечением пилотов.

Относительно FPV-дронов на кабеле из оптоволокна – пока есть ограничения с километражем до 5 км. Линия столкновения будет шириной 10 км в глубину, потому что будет поражаться все оружие — и наше, и чужое — при любой попытке двигаться вперед. В боевых условиях, по моему мнению, применение таких FPV неуместно, разве что дистанционное минирование или чтобы сбросить бутылку воды раненому, к которому не может выйти группа эвакуации. Но массовое применение — неуместно. Хотя сама технология интересна.

Насыщенность средств РЭБ растет с обеих сторон. Все возможные частоты применения тактических дронов будут погашены — как с нашей стороны, так и со стороны противника.

Поэтому надо думать не только о способах поражения в виде дронов, но и об артиллерии, авиации, а также дронах с искусственным интеллектом и машинным зрением, которых у нас еще немного, о новых программных решениях, которые снова изменят весь расклад на линии боевого столкновения. А еще о дронах с наведением на средства радиопомех.

Если успеем раньше, чем противник, по боевым комплектам и авиации, — получим преимущество.

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