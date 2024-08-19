Треба думати не тільки про засоби ураження у вигляді дронів, а й про артилерію, авіацію, а також дрони зі штучним інтелектом та машинним зором

Щодо РЕРів, РЕБів та БпЛА.

Війна дуже швидко змінилася, і це розуміють насамперед ті, хто перебуває на лінії бойового зіткнення.

Головними засобами оборони стають РЕР та РЕБ.

Не мине і пів року — й FPV-дрони з обох боків літатимуть зі штучним інтелектом та машинним зором, з мінімальним залученням пілотів.

Щодо FPV-дронів на кабелі з оптоволокна – поки є обмеження з кілометражем до 5 км. Лінія зіткнення буде завширшки 10 км у глибину, бо вражатиметься вся зброя — і наша, і чужа — за будь-якої спроби рухатися вперед. У бойових умовах, на мою думку, застосування таких FPV недоречне, хіба що дистанційне мінування або щоб скинути пляшку води пораненому, до якого не може вийти група евакуації. Але масове застосування — недоречне. Хоча сама технологія цікава.

Насиченість засобів РЕБ росте з обох боків. Усі можливі частоти застосування тактичних дронів буде погашено — що з нашого боку, що з боку противника.

Тому треба думати не тільки про засоби ураження у вигляді дронів, а й про артилерію, авіацію, а також дрони зі штучним інтелектом та машинним зором, яких у нас ще небагато, про нові програмні рішення, які знову змінять всю ситуацію на лінії бойового зіткнення. А ще й про дрони з наведенням на засоби радіоперешкод.

Якщо встигнемо раніше, ніж противник, щодо бойових комплектів та авіації, — матимемо перевагу.

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