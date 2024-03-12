Я против теории о войне еще на 10 лет, потому что есть факторы, которые эту войну могут сократить

Берем Крым. Для Путина это сакральное. У нас есть возможность, чтобы Крым вернулся под наш контроль. Для этого нужно иметь соответствующее оружие – Storm Shadow, Taurus, дальнобойные ракеты, летающие более чем на 500 км.

Что значит вести войну с территории Крыма? Это ежедневно поставлять туда военную технику, личный состав, продукты питания, медикаменты и т.д. Мы берём и обрезаем все это со стороны крымского моста. И накрываем в самом Крыму точечно.

В течение месяца интенсивной работы в Крыму россияне понимают, что лучше вывезти, что там осталось, или оно будет сдано. И вот Крым уходит, россияне им не руководят, для них это означает катастрофу. В Москве те, что сейчас с Путиным, говорят – вот, царь ненастоящий, проиграл скрепу, царя надо менять.

Еще один аспект – сейчас происходит перераспределение собственности, которая была захвачена нынешними миллиардерами в 90-е годы. Они сейчас сидят за границей и молчат – ни вашим, ни нашим. Но теперь подрастает новая стая, подписавшаяся под СВО, которая так же требует, чтобы их накормили. Начинается перераспределение. Кому оно понравится? Никому.

Политическая часть, экономическая, внешнее давление, смена на фронте – все это вместе заставит задать вопрос: а дальше что? Может лучше договоримся, пожертвуем этим безумцем, но сохраним себя.

Если бы эти планы были прописаны пошагово – то через месяц от этого режима не осталось бы и упоминания.

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