Я проти теорії про війну ще на 10 років, тому що є чинники, які цю війну можуть стиснути

Беремо Крим. Для Путіна це сакральне. У нас є можливості, щоб Крим повернувся під наш контроль. Для цього потрібно мати відповідну зброю - Storm Shadow, Taurus, далекобійні ракети, які літають на понад 500 км.

Що означає вести війну з території Криму? Це щоденно постачати туди військову техніку, особовий склад, харчі, медикаменти тощо. Ми беремо і обрізаємо все це з боку кримського мосту. І накриваємо в самому Криму точково.

Упродовж місяця інтенсивної роботи в Криму росіяни розуміють, що краще вивезти, що там позалишалося, або воно здасться. І от Крим відходить, росіяни ним не керують, для них це означає катастрофу. У Москві ті, що зараз з Путіним, кажуть – от, "царь ненастоящій", програв скрєпу, царя треба змінювати.

Ще один аспект – зараз відбувається перерозподіл власності, яка була захоплена теперішніми мільярдерами у 90-ті роки. Вони зараз сидять за кордоном і мовчать – ні вашим, ні нашим. Але тепер підростає нова зграя, яка підписалася під СВО, і яка так само вимагає, щоб їх нагодували. Починається перерозподіл. Кому він сподобається? Нікому.

Політична частина, економічна, зовнішній тиск, зміна на фронті – все це разом змусить поставити питання: а далі що? Може краще домовимося, пожертвуємо цим божевільним, але збережемо себе.

Якби ці плани були прописані покроково – то за місяці від цього режиму не залишилося б і згадки.

Читайте також Володимир Огризко: Чого бояться Шольц і Макрон та які наслідки візиту Лі Хуея у Європу

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net