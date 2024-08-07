Это – явно составляющие одного четкого плана ВСУ по противодействию противнику в целом и на Харьковском, и на Сумском операционных направлениях

Оценивать и анализировать тот поток информации, который хлынул с того направления, в связи с последними событиями, мне кажется, пока не стоит. По одной простой причине – он очень обильно пересыпан с обеих сторон откровенной дезинформацией, разного рода "спец-информацией" и просто ложью.

Кто, куда и насколько глубоко... совершенно непонятно...

Единственное, что можно уверенно сказать, что на данном направлении в течение 2-х минувших суток обе стороны очень активно и интенсивно применяли весь спектр конвенционального оружия, включая боевую авиацию, а также артиллерийское и ракетное вооружение.

Кроме того, в российском приграничье состоялась серия боев разного масштаба и размаха, в результате чего ВСУ удалось взять пленных.

Также можно утверждать, что ВСУ действуют, по крайней мере, на двух тактических направлениях:

- в сторону с. Зеленый Шлях, вдоль восточного берега р. Снагость,

- в сторону, собственно, г. Суджа, вдоль дороги Р-200, к северу от г. Олешня.

Информация о продвижении или его отсутствии – также очень спорная и неподтвержденная. Есть данные о "продвижении на 7-7.5 км", а есть данные об, вообще, отсутствии какого-либо продвижения (тогда возникает вопрос – откуда взялись пленные?).

Объем и состав украинских сил и средств, принимающих участие в этих действиях, также пока выглядит, скажем так, дискуссионно. То "речь идет" о 300 бойцах (по сути, батальон), то о каких-то "тысячах солдат и десятках единиц техники".

В связи с этим, в настоящее время, можем лишь косвенно утверждать о том, что размах и объем этих действий, а также их содержание такие, что вызвали у российского командования необходимость "перемещать на данное направление резервные силы и средства".

Поэтому следует более внимательно присмотреться к тому, что именно противник имеет на этом направлении и может привлечь туда дополнительно.

Первое, что стоит отметить – это тот факт, что события происходят в полосе действия группировки войск (ГВ) противника "Север", или лучше сказать – определенного комплекта войск (сил) "Ленинградского военного округа" (ЛВО), развернутых на территории трех русских пограничных областей – Брянской, Курской и Белгородской.

Да, это именно оно сейчас "уперлось" в г. Волчанск и пытается прорваться на тылы нашей Купянской группировки по дирекции Волчанск – Белый Колодезь – Большой Бурлук, но пока не может даже форсировать р. Волчья в районе или в пределах самого города.

Поэтому, по-моему, не думаю, что нынешние события на Судженском направлении, скажем так, носят случайный, в оперативном отношении, характер. Это – явно составляющие одного четкого замысла (плана) ВСУ по противодействию противнику в целом и на Харьковском, и на Сумском операционных направлениях.

В общем, исключительно по моим собственным оценкам, ГВ "Север", на данном этапе располагает:

- до 72 000-75 000 личного состава (л\с),

- примерно до 320-350 танков,

- до 760-770 боевых бронированных машин (ББМ),

- под 800-820 артиллерийских систем (АС),

- до 150-160 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Теперь немного конспирологии.

Понятно, что "без особой надобности" россияне официально не заявляли бы о передвижении на Судженское направление каких-либо, пока не названых, резервов.

А это уже фиксируется (конечно, в Белгородской обл., а также непосредственно в Курской и Брянской, по направлению – в Курскую обл.). Очевидно, российское командование "все-таки встревожили" эти события в его приграничье, в Курской области.

Думаю, ключевым фактором для их дальнейшего развития станет вопрос – насколько серьезно оно их воспринимает на самом деле, а не на словах.

Да, допустить реальное перемещение части войск ГВ "Север" с Харьковского на Сумское операционное направление вполне возможно. Но в каком объеме и каком составе? Не может ли это быть этаким "подыгрыванием" ВСУ в составлении у них ложных представлений относительно реакции российского командования на события в Курской области? В общем, способно ли это повлиять на ситуацию "под Волчанском"? Насколько весомо?

Итак, пока вопросов "в связи" с событиями в Судженском направлении – больше, чем реальных, а главное – АРГУМЕНТИРОВАННЫХ соответствующими результатами, ответов. Поэтому внимательно следим за развитием событий.

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