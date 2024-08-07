Це – явно складові одного чіткого плану ЗСУ щодо протидії противнику загалом й на Харківському, й на Сумському операційних напрямках

Оцінювати та аналізувати той потік інформації, який хлинув із того напрямку, у зв'язку з останніми подіями, як на мене, поки не варто. З однієї простої причини – він дуже рясно пересипаний з обох сторін відвертою дезінформацією, різного роду "спецінформацією" й просто брехнею.

Хто, куди й наскільки глибоко... геть не зрозуміло...

Єдине, що можливо впевнено сказати, це те, що на даному напрямку протягом 2-х минулих діб обидві сторони дуже активно та інтенсивно застосовували увесь спектр конвенціональної зброї, включно з бойовою авіацією, а також – артилерійським та ракетним озброєнням.

Окрім того, в російському прикордонні відбулась серія боїв різного масштабу та розмаху, в результаті чого ЗСУ вдалося взяти полонених.

Також, можливо стверджувати, що ЗСУ діють, принаймні, на двох тактичних напрямках:

- у бік с. Зелений Шлях, вздовж східного берега р. Снагість,

- у бік, власне, м. Суджа, вздовж дороги Р-200, північніше р. Олешня.

Інформація, щодо просування або його відсутності – також дуже спірна та непідтверджена. Є дані, про "просування на 7-7.5 км", а є дані про, взагалі, відсутність будь-якого просування (тоді, постає питання – звідки взялися полонені?).

Обсяг та склад українських сил та засобів, які беруть участь у цих діях, також поки виглядає, скажімо так, дискусійно. То "мова йде", про 300 бійців (по суті, батальйон), то про якісь "тисячі солдатів та десятки одиниць техніки".

У зв'язку з цим, на даний час, можемо лише тільки опосередковано стверджувати про те, що розмах та обсяг цих дій, а також їх зміст такий, що викликав у російського командування необхідність "перемещать на данное направление резервные силы и средства".

Тому, варто більш уважно придивитись до того, що саме противник має на цьому напрямку й може притягнути туди додатково.

Перше, що варто зауважити – це той факт, що події відбуваються у смузі дії угруповання військ (УВ) противника "Север", або краще сказати – визначеного комплекту військ (сил) "Ленинградского военного округа" (ЛВО), які розгорнуті на території трьох російських прикордонних областей – Брянської, Курської та Бєлгородської.

Так, це саме воно зараз "вперлося" у м. Вовчанськ й намагається прорватися на тили нашого Куп'янського угруповання за дирекцією Вовчанськ – Білий Колодязь – Великий Бурлук, але поки не може навіть форсувати р. Вовча в районі або в межах самого міста.

Тому, як на мене, не думаю, що нинішні події на Судженському напрямку, скажімо так, носять випадковий, в оперативному відношенні, характер. Це – явно складові одного чіткого задуму (плану) ЗСУ щодо протидії противнику загалом й на Харківському, й на Сумському операційних напрямках.

Загалом, виключно за моїми власними оцінками, УВ "Север", на даному етапі має у своєму розпорядженні:

- до 72 000-75 000 особового складу (о\с),

- приблизно до 320-350 танків,

- до 760-770 бойових броньованих машин (ББМ),

- під 800-820 артилерійських систем (АС),

- до 150-160 одиниць реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Тепер трохи конспірології.

Зрозуміло, що "без особливої потреби" росіяни офіційно не заявляли б про пересування на Судженський напрямок якихось, поки не названих, резервів.

А це вже фіксується (звісно, у Бєлгородській обл., а також безпосередньо у Курській та Брянській, у напрямку – на Курську обл.). Очевидно, російське командування "таки встревожили" ці події у його прикордонні, на Курщині.

Думаю, ключовим фактором, для їх подальшого розвитку стане питання – наскільки серйозно воно їх сприймає насправді, а не на словах.

Так, допустити реальне переміщення частини військ УВ "Север" з Харківського на Сумський операційний напрямок – цілком можливо. Але в якому обсязі й якому складі? Чи не може це бути таким собі "підігруванням" ЗСУ у складанні в них хибних уявлень щодо реакції російського командування на події у Курській області? Загалом, здатне це вплинути на ситуацію "під Вовчанськом"? Наскільки вагомо?

Отже, поки запитань "у зв'язку" із подіями на Судженському напрямку – більше, ніж реальних, а головне – АРГУМЕНТОВАНИХ відповідними результатами, відповідей. Тому уважно слідкуємо за розвитком подій.

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