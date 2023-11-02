Что на самом деле означают 300 тысяч потерь россиян – анализ интервью Залужного

Кроме эссе, Залужный дал "Экономисту" короткое сопутствующее интервью. Большая часть содержания – о позиционном тупике и необходимости технологий – то есть переведена в эссе, поэтому я не переводил весь текст. Я остановился на одном важном вопросе – о погибших врагах.

"Ход контрнаступления подорвал надежду Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и таким образом спутать расчеты Владимира Путина, заставив российского президента к переговорам. Он также опроверг предположение генерала Залужного, что он сможет остановить Россию, обескровив ее войска".

"Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 000 человек погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну. Но не в России, где жизнь стоит дешево и где Путин ориентируется на Первую и Вторую мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов человек. Давайте будем честными, это феодальное государство, где самым дешевым ресурсом является человеческая жизнь. А для нас... самое дорогое, что у нас есть – это наши люди".

Пока, говорит генерал Залужный, ему хватает солдат. Но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будет их удерживать. "Нам нужно искать этот выход, нам нужно найти этот порох, быстро его освоить и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы столкнемся с тем, что у нас просто не хватит людей воевать".

Итак, главком подтвердил то, о чем говорят аналитики и чего не хотят слушать блоггеры. Когда Генштаб публикует суточные сводки, он указывает количество "потерь" врагов, а не "погибших", потому что это разные вещи. В категорию потерь (наверное, речь идет о безвозвратных, а не санитарных, потому что это тоже разное) входят и убитые, и тяжелораненые, и пленные, и пропавшие без вести. Таким образом, 300 тысяч – это потери, а не погибшие, а погибших – половина.

Действительно, это много. Это в десять раз больше 10 лет Афганской войны (не считая, конечно, самих афганцев). Более того, соотношение погибших и раненых 1:1 – это по любым меркам это приговор всей военной машине РФ. Но этого оказалось недостаточно. И не в последнюю очередь потому, что мобилизованных и контрактников среди погибших вряд ли больше половины. Остальные – наемники, зеки и, что особенно ужасно, украинцы из давно оккупированных территорий.

Но уровень внутренней ненависти в российском обществе, презрения к низшим и преклонения перед высшими настолько высок, что никакие потери никак на него не влияют. Мы же просто не сможем перебить их всех, если будем разменивать меньше 1:5. Поэтому наша надежда – новые технологии, потому что ликвидировав техническое преимущество России, мы обезопасим себя от ее мясного превосходства. Поэтому у главкома в эссе 4 из 5 пунктов были о технике.

Однако в тексте есть еще одна деталь. Комментатор пишет: "В Первую мировую войну мятежи вмешались раньше, чем технологии смогли изменить ситуацию. Четыре империи распались, а в России вспыхнула революция". Добавлю от себя, что Германия потерпела полную катастрофу, хотя на ее территории не было ни одного вражеского солдата, напротив, это Париж был под обстрелами.

Поэтому, несмотря на все, в долгосрочной перспективе я остаюсь оптимистом. Мы не только выиграем эту войну, но и когда-нибудь будем разграничивать Российскую республику с Поволжским эмиратом.



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