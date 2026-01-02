Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины.

Буданов – один из немногих действительно приближенных к президенту людей. Что меняет и кому обещает проблемы его назначение – объясняем коротко.

война России против УкраиныВладимир ЗеленскийОфис президента УкраиныКирилл Буданов