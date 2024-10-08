На мой взгляд, в этом нужно разобраться.

Задачей спецтехноэкспорта было находить вооружение там и такое, которое не купить просто так на рынке. Да еще и в странах, готовых поставлять его тайно от России. А это значит, что деятельность этой компании нельзя оценивать так же, как другие государственные предприятия – только по тендерам Прозорро и по известным прайсам на вооружение – слишком специфичны отношения с такими поставщиками.