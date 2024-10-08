Що не так з експортом зброї – скандал навколо Спецтехноекспорту
Володимир Фомічов
кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес
На мою думку, у цьому потрібно розібратися.
Завданням Спецтехноекспорту було знаходити озброєння там і таке, яке не купити просто так на ринку. Та ще й у країн, які готові постачати його таємно від Росії. А це означає, що діяльність цієї компанії не можна оцінювати так само, як інші державні підприємства – лише за тендерами Прозорро та за відомими прайсами на озброєння – надто специфічними є стосунки з такими постачальниками.
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