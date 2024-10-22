Что не так в армии с переводами и почему это очень важно?
Война – это коллективная боеспособность, адаптация к процессам и изменениям, и все это зависит исключительно от людей. Утрата взаимодействия и доверия в коллективе постоянно приводит к утрате боеспособности, это приводит к утрате мотивации конкретных людей в этом коллективе. Людей нужно беречь, чтобы усиливать боеспособность в других коллективах.
Кто дает приказ?
1. Перевод с согласия командиров частей должен происходить в любое время, срок перевода – до 1 месяца. Руководство ставится в известность.
2. Приказ командующего ОТУ – в рамках подчиненных ОТУ войск, который может выдаваться во время выполнения боевых заданий в полосе ОТУ. Срок перевода – до 2 недель.
3. Приказ командующего ОК, ТРК – в рамках подчиненных ОК войск, который может выдаваться при отводе данных частей в зону ответственности ОК, ТРК, срок перевода – до 2 недель.
4. Приказ главнокомандующего ВСУ, НГУ на перевод – до 2 недель.
Принципиально важно, что должен быть определен порядок перевода по инициативе самого военнослужащего при следующих условиях:
1. Отношение из боевой части, выполняющей задачи в определенной БР полосе ответственности на аналогичную или высшую должность.
2. Срок службы в действующей воинской части не менее 6 месяцев.
3. Повторные переводы разрешены не чаще 1 раза в 6 месяцев.
Как сделать так, чтобы большинство личного состава не сбежало из определенных бригад, чтобы где-то людей не было много, а где-то мало?
1. Назначать на должности настоящих боевых лидеров, а не чьих-то кумовьев, друзей, просто знакомых дураков, как это делается в половине кадровых назначений. Стержень коллектива – его лидеры, а не зарплата и связи.
2. Тем боевым лидерам, которые выполняют задачи и к которым пытаются перевестись люди, нужно давать больше полномочий – лучших комбатов делать комбригами, лучших комбригов – командирами дивизий из 4-5 бригад, и тогда приток людей будет распределяться на всех, не будет просадки отдельных частей по численности.
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