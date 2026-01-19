Начну с цели: пишу эту колонку не для "поиска крайних", а для формирования выводов на будущее, потому что это – не последняя наша зима.

И Россия, к сожалению, никуда не денется.

Поэтому наша энергетика всегда должна быть готова к этим двум вызовам, независимо от даты на календаре.

Именно под этим углом следует оценивать эффективность реформ в энергетике с момента обретения независимости и получения в наследство большой советской энергетической машины.

Что нас спасает?

– Суперразветвленная сеть магистральной транспортировки и локального распределения газа и электроэнергии. Это не наше достижение, но нам удалось сохранить ее в относительно вменяемом состоянии и конвертировать в обособленных и сравнительно эффективных операторов сетей разного типа.

– Интеграция с европейским рынком газа через многочисленные мультиканальные точки присоединения, которая потенциально может закрыть всю внутреннюю потребность в газе даже в условиях значительного повреждения сегментов добычи и хранения (подземных хранилищ).

– Интеграция с европейским рынком электроэнергии. Объем теоретически возможных перетоков здесь меньше, чем в газе, но он критически важен для поддержания нашей системы в моменты, когда часть внутренних ресурсов становится недоступной.

– Частные "муравьи" на рынке жидкого топлива, которые постепенно заменили государственных "коров" и эффективно обеспечивают экономику достаточными объемами дизеля и бензина. Хотя я уже не уверен, что корректно в дальнейшем называть их "муравьями" – некоторые из них отрастили огромные акульи челюсти.

– Руководство (правление и наблюдательные советы) крупных операторов государственных активов, которые не побоялись делать непопулярные, но целесообразные с точки зрения военного времени вещи. То есть строить системы защиты не по принципу "самое дешевое предложение на Prozorro, чтобы блогеры хвалили", а по принципу достаточной надежности и разумной скорости. Знаю как минимум две такие компании, но специально не буду называть их.

– "Кулаки"-автономщики самого разного масштаба – от целых городов (например, Житомир) до частного бизнеса и домохозяйств, которые в предыдущие годы переходили на автономные системы малого размера и альтернативные виды топлива.

Где у нас серьезные проблемы?

– Централизованное теплоснабжение крупных городов по советской модели. Теоретически оно может работать эффективно при двух условиях: если не воровать и если отсутствует высокий риск российских ракетных ударов. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – нужно переходить на распределенные системы малого размера в частной собственности. А если не выполняются оба условия одновременно, то результат мы и наблюдаем в целом ряде украинских городов.

– Энергоатом. Это эпичный провал по целому ряду направлений. Выделю то, что болит больше всего: фактическое отсутствие систем защиты на точках присоединения атомных станций к сети, которые были бы соизмеримы с финансовыми возможностями этого государственного монстра.

– Сверхвысокая концентрация систем подготовки и компримирования (читай – выкачки) добытого газа в государственных добывающих компаниях. Это слишком легкая мишень для российских ракет и дронов.

– Система государственных закупок, сфокусированная на имитации собственной эффективности. Самый распространенный пример такой имитации – подмена критерия пригодности критерием наименьшей цены. То есть вместо обсуждения эффективности систем защиты подстанций мы видим бесконечные срачи на тему того, кто купил бетон дешевле.

– Популизм и ссоры как доминирующая культура среди представителей государственного управления сектором. Слишком многие из них до сих пор не отучились называть наших граждан "простыми людьми" и обещать "дешевую энергию всем и всегда". А после очередного прилета начинают истерично тыкать пальцами в соседнюю ступень управления, перекладывая на нее вину – вместо честного признания проблемы и ее быстрого исправления.

