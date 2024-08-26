Дуров знал, что он в розыске и уехал в Париж. Итак, все это выглядит сознательной сдачей в руки правосудия. Или кто-то заверил его, что ничего не произойдет и все будет хорошо. Этот вариант нельзя исключать, несмотря на его фантастичность. У нас в Украине есть схожий кейс с визитом в одну европейскую страну.

Какие могут быть мотивы (если Дуров решил сдаться), пока не ясно. Вариантов целых два. Первый – игра россиян, правда, в этой ситуации Дуров выглядит как камикадзе. До сих пор он таким не был, но это не значит, что эта версия нереальна. Пока ее исключать нельзя.

Второй вариант – он сознательно идет на сотрудничество с Западом против россиян. Еще раз повторюсь: пока мы не понимаем мотивации, это лишь первые предположения.

Важно, что все это произошло на фоне возможной встречи Дурова с Путиным, не состоявшейся в Баку (об этом активно писали россияне). Мне, правда, более вероятно, выглядит версия, что Дуров должен был встретиться с кем-то из российской официальной делегации. И существует высокая вероятность, что по результатам этой встречи он решил ехать в Париж.

О чем мог вести переговоры Дуров с Кремлем? Судя по всему, о продаже (передаче) контроля над мессенджером. В конце концов у него были положительные и плодотворные истории сотрудничества по предыдущим проектам. Почему не договорились (если не договорились)? Наверное, деньги. Точнее, количество денег. Почему он решил сдаться? Ответить пока затруднительно. Повторюсь: это может быть и сознательное решение и просто глупость с поездкой в Париж под чьи-то гарантии. И еще раз повторю: это может быть и частью большой игры россиян.

На днях я представил социологию в РФ. Так вот, на вопрос "Из каких социальных сетей вы черпаете информацию" 69% говорит, что из Telegram (ВКонтакте – 40%, Одноклассники – 17%). В последние два года Кремль несколько раз пробовал зачистить Telegram, но до сих пор именно Telegram является главной проблемой власти из-за неконтролируемости процессов. В сети ВКонтакте нежелательный пост удаляется, например, в течение часа максимум. В Telegram – преимущественно не удаляется ничего. Более точное удаление идет под давлением ФСБ на конкретного персонажа, а не через сотрудничество с Telegram. Хотя исключить сотрудничество Дурова с ФСБ точно нельзя и не исключено, что оно есть, хоть и не такое плодотворное, как бы это хотелось на Лубянке.

У России нет возможности построить суверенный интернет без китайских технологий. А брать китайские технологии они отказываются (обратите внимание, что РФ даже на три года отложила начало строительства 5G, только чтобы не войти в кабальную зависимость от китайских вендоров). Контроль над Telegram и закрытие YouTube – это и есть квазисуверенный интернет в его политическом сегменте для РФ.

Надо также понимать, что Telegram – это гораздо больше, чем постсоветское пространство. Это практически весь мир. В Индии – это, например, более 300 млн пользователей. Это Латинская и Южная Америка, это большая часть стран Дальнего Востока. Контроль над Telegram – важнейший в информвойнах XXI века по всему миру.

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