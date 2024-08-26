Важливо, що все це сталося на тлі можливої зустрічі Дурова з Путіним, яка не відбулася в Баку

Дуров знав, що він в розшуку, і поїхав до Парижа. Отже, все це виглядає так, наче він свідомо здався в руки правосуддя. Або хтось його запевнив, що нічого не станеться і все буде добре. Цей варіант не можна виключати, попри його фантастичність. У нас, зрештою, в Україні є схожий кейс з візитом в одну європейську країну.

Які можуть бути мотиви (якщо Дуров таки вирішив здатися), поки не зрозуміло. Варіантів аж два. Перший – гра росіян, щоправда, в цій ситуації Дуров виглядає як камікадзе. А досі він таким не був, але це не означає, що ця версія нереальна. Поки її відкидати не можна.

Другий варіант – він свідомо йде на співпрацю з Заходом проти росіян. Ще раз повторюся: поки ми не розуміємо мотивації, це лише перші припущення.

Важливо, що все це сталося на тлі можливої зустрічі Дурова з Путіним, яка не відбулася в Баку (про це активно писали росіяни). Мені, щоправда, більш вірогідною виглядає версія, що Дуров мав зустрітися з кимось із російської офіційної делегації. Існує висока ймовірність, що за результатами цієї зустрічі він вирішив їхати до Парижа.

Про що міг вести переговори Дуров з Кремлем? Судячи з усього, про продаж (передання) контролю над месенджером. Зрештою, в нього були позитивні та плідні історії співпраці стосовно попередніх проєктів. Чому не домовилися (якщо не домовилися)? Можливо, гроші. Точніше, кількість грошей. Чому він вирішив здатися? Відповідь поки важко дати. Повторюся: це може бути й свідоме рішення, й просто дурість з поїздкою до Парижа під чиїсь гарантії. І ще раз повторю: це може бути й частиною великої гри росіян.

Днями я презентував соціологію у РФ. Так ось, на питання "З яких соціальних мереж ви берете інформацію" 69% говорять, що з Telegram ("ВКонтакте" – 40%, "Одноклассники" – 17%). Протягом останніх двох років Кремль кілька разів пробував зачистити Telegram, але досі саме цей месенджер є головною проблемою влади через неконтрольованість процесів. У "ВКонтакте" небажаний пост видаляється, до прикладу, протягом години максимум. У Telegram – переважно не видаляється нічого. Точніше, видалення йде під тиском ФСБ на конкретного персонажа, а не через співпрацю з Telegram. Але виключити співпрацю Дурова з ФСБ точно не можна і не виключено, що вона є, хоча й не така плідна, як би це хотілося на Лубʼянці.

Росія не має можливості побудувати суверенний інтернет без китайських технологій. А брати китайські технології вони відмовляються (зверніть увагу, що РФ навіть на три роки відклала початок будівництва 5G, тільки щоб не ввійти в кабальну залежність від китайських вендорів). Контроль над Telegram і закриття YouTube – це і є квазісуверенний інтернет в його політичному сегменті для РФ.

Треба також розуміти, що Telegram – це значно більше, ніж пострадянський простір. Це практично весь світ. В Індії – це, наприклад, понад 300 млн користувачів. Це Латинська і Південна Америка, це велика частка країн Далекого Сходу. Контроль над Telegram – надважливий в інформвійнах XXI століття у всьому світі.

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