Живя сейчас среди христиан западного обряда, я радуюсь вместе с ними, не переставая жить в ритме восточного церковного календаря.

Так сложилось в христианстве, что на Востоке и на Западе Пасху вычисляют по-разному. Иногда дата совпадает, но чаще западная пасхалия опережает восточную на одну-три седмицы. А в этом году – даже на пять. Моя Пасха еще чуть только различима в покаянных молитвах Великого поста. А западная – уже сегодня.

Две Пасхи – не абсурд ли это? Быть может, кто-то из празднующих ошибся? Не думаю. Пасхалию можно исчислять и так и так. Формальной ошибки здесь нет. А две даты Пасхи провозглашают нам важнейшую истину: что истинное освобождение от греха и смерти, истинный Исход в страну света и правды не сегодня и не 5 мая. Он – всегда.

И мы, христиане, должны жить в этой свободе весь год, всю жизнь, принимая Великий пост лишь как опыт иного, еще не освобожденного человечества, а не как некое другое состояние нашего бытия. Христианин всегда в Пасхе, и две разнесенные даты ее празднования, две пасхалии – восточная и западная – помогают нам понять этот важнейший факт христианской жизни, в который мы календарно входим через тот или иной день года, как велит нам традиция, без которой тоже никак нельзя.

И потому от всего сердца поздравляю тех христиан, кто уже вошел в осознание Пасхи.