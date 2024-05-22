Начали со стратегических шагов. Теперь должностные лица Минобороны не организуют закупки вооружения и тылового имущества. Это функция специализированных агентств, где работают профессиональные закупщики. При Минобороны оставили только функцию разработки политики закупок.

Почему так поступили? Концентрация в руках функций установления правил торгов и их непосредственное проведение – это путь к коррупции.

Следовательно, в структуре Минобороны создали Департамент политики закупок, который теперь занимается разработкой правил оборонных закупок. А руководителями закупочных агентств – "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла" – назначили профессиональных топ-менеджеров с опытом внедрения антикоррупционных механизмов закупок.

Вскоре агентства получают профессиональные наблюдательные советы, где большинство будут составлять независимые члены. Это важный элемент международно признанного стандарта корпоративного управления в соответствии с лучшими практиками стран НАТО.

Первые шаги уже дали ощутимый результат.

Минобороны передало закупки тылового имущества "Государственному оператору тыла", которое 90% торгов начал проводить в Prozorro. Мы должны максимально открыть закупки обществу.

С момента фактического начала работы в декабре 2023 года "Государственный оператор тыла" заключил примерно 320 контрактов на общую сумму 32,9 млрд грн. Благодаря конкуренции на торгах оператору удалось сэкономить 9,8 млрд грн. К примеру, в тендерах на закупку вещевого имущества принимают участие в среднем восемь потенциальных поставщиков.

За эти конкретные экономные бюджетные деньги можно приобрести дополнительное вещевое обеспечение для военных. К примеру, 2,2 млрд грн будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для них.

Положительные изменения происходят и в Агентстве оборонных закупок. Под новым руководством оператор масштабировал закупки вооружения, боеприпасов и военной техники.

Уже за I квартал текущего года агентство заключило рекордное количество контрактов. Это больше, чем за весь 2023 год. К примеру, она впервые начала закупки беспилотников. Уже приобретено 7600 дронов на сумму более 1 млрд грн. Первые партии поставлены в воинские части. Это только начало – в целом планируем закупить не менее 20 000 дронов на 3 млрд грн.

70% от суммы всех договоров, которые "Агентство оборонных закупок" подписало в 2024 году, приходится именно на украинских производителей. К примеру, в сегменте беспилотников почти 100% средств получили отечественные компании. Это также перспективы для отечественного ОПК.

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