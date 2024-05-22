Почали зі стратегічних кроків. Відтепер посадові особи Міноборони не організовують закупівлі озброєння та тилового майна. Це функція спеціалізованих агенцій, де працюють професійні закупники. За Міноборони залишили лише функцію розробки політики закупівель.

Чому так зробили? Концентрація в одних руках функцій встановлення правил торгів і їх безпосереднє проведення – це шлях до корупції.

Відтак у структурі Міноборони створили Департамент політики закупівель, який відтепер займається розробкою правил оборонних закупівель. А керівниками закупівельних агенцій – "Агенції оборонних закупівель" і "Державного оператора тилу" – призначили професійних топменеджерів з досвідом впровадження антикорупційних механізмів закупівель.

Незабаром агенції отримають професійні наглядові ради, де більшість становитимуть незалежні члени. Це важливий елемент міжнародно визнаного стандарту корпоративного управління відповідно до кращих практик країн НАТО.

Перші кроки вже дали відчутний результат.

Міноборони передало закупівлі тилового майна "‎Державному оператору тилу", який 90% торгів почав проводити в Prozorro. Ми повинні максимально відкрити закупівлі суспільству.

З моменту фактичного початку роботи в грудні 2023 року "‎Державний оператор тилу" уклав приблизно 320 контрактів на загальну суму 32,9 млрд грн. Завдяки конкуренції на торгах, оператору вдалося зекономити 9,8 млрд грн. Наприклад, у тендерах на закупівлю речового майна беруть участь в середньому вісім потенційних постачальників.

За ці конкретні зекономлені бюджетні гроші можна придбати додаткове речове забезпечення для військових. Наприклад, 2,2 млрд грн будуть спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для них.

Позитивні зміни відбуваються і в "Агенції оборонних закупівель". Під новим керівництвом оператор масштабував закупівлі озброєння, боєприпасів і військової техніки.

Уже за I квартал поточного року агенція уклала рекордну кількість контрактів. Це більше, ніж за весь 2023 рік. Наприклад, вона вперше розпочала закупівлі безпілотників. Уже придбані 7600 дронів на суму понад 1 млрд грн. Перші партії поставлені у військові частини. Це лише початок – загалом плануємо закупити щонайменше 20 000 дронів на 3 млрд грн.

70% від суми всіх договорів, які "Агенція оборонних закупівель" підписала у 2024 році, припадає саме на українських виробників. Наприклад, у сегменті безпілотників майже 100% коштів отримали вітчизняні компанії. Тож це також перспективи для вітчизняного ОПК.

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