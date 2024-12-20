Прогноз роста экономики на 2024 год улучшен с 3,1% до 3,6% благодаря ожидаемому оживлению в сельском хозяйстве, ритейле и перерабатывающей промышленности. На 2025 год прогноз ухудшился с 2,9 до 2,5%. В 2026 г. ожидается замедление темпов роста до 1,4%, что обусловлено ограничением инвестиционной активности и стагнацией экономики.

Номинальный ВВП на 2024 год остается на прогнозируемом уровне – 7 625 млрд грн. На 2025 год прогноз ухудшился с 8 984 до 8 804 млрд грн, а в 2026 году ожидается номинальный ВВП на уровне 9 607 млрд грн.

Инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 10,1% (ранее 9,0%), что связано с ростом затрат на энергетику и потенциальным повышением цен на импортируемые товары. К 2025 году инфляция снижена с 7,0% до 6,5%, в 2026 году ожидается дальнейшее замедление до 5,6%.