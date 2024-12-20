Прогноз зростання економіки на 2024 рік покращено з 3,1% до 3,6% завдяки очікуваному пожвавленню в сільському господарстві, ритейлі та переробній промисловості. На 2025 рік прогноз погіршено з 2,9% до 2,5%. У 2026 році очікується уповільнення темпів росту до 1,4%, що обумовлено обмеженням інвестиційної активності та стагнацією економіки.

Номінальний ВВП на 2024 залишається на прогнозованому рівні – 7 625 млрд грн. На 2025 рік прогноз погіршено з 8 984 до 8 804 млрд грн, а в 2026 році очікується номінальний ВВП на рівні 9 607 млрд грн.

Інфляція у 2024 році прогнозується на рівні 10,1% (раніше 9,0%), що пов’язано зі зростанням витрат на енергетику та потенційним підвищенням цін на імпортовані товари. На 2025 рік інфляція знижена з 7,0% до 6,5%, у 2026 році очікується подальше уповільнення до 5,6%.