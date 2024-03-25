Российские власти гордятся тем, что сумели преодолеть кризис. Однако их "антикризисные успехи" позволяют лишь ограничить и заморозить его последствия

Рост ВВП РФ – результат превращения местным правительством нефтедолларов/юаней в товары ВПК. Насколько такой рост устойчив? Ровно настолько, насколько устойчивы будут:

а) поступления доходов от экспорта "в руки" правительству РФ;

б) сокращения расходов на все, что не имеет отношения к войне.

В свое время это очень точно уловил Кейнс – экономика России, подконтрольная правительству в том виде, в каком Кейнс ее знал с двадцатых годов ХХ века, будет устойчивой ровно до того момента, пока в руках правительства может быть сосредоточен избыток "живых денег", с помощью которого правительство сможет компенсировать последствия расходов проводимой им политики (работа Кейнса "Беглый взгляд на Советскую Россию", 1925 г.).

Продукция ВПК вносит, так сказать, "единоразовый" вклад в экономику. Выработанный комбайн (например) дает сам по себе вклад в ВВП, а затем лет 20 способствует – посев/уборка урожая, экспорт сырья, переработка в продукцию.

С танком не так. Модель экономики, как сейчас в РФ, приводит к перекосу – производительные ресурсы (капитал, труд, технологии) концентрируются в ВПК, производство потребительских товаров уменьшается, импорт из-за санкций тоже уменьшается, зарплата работникам ВПК щедро платится. Следствие – рост цен. Соответственно, его следствие – высокая ставка ЦБ РФ. Которая дополнительно удручает не военное производство. Поэтому дополнительно способствует инфляции (денег достаточно, товаров – не совсем).

Российские власти гордятся тем, что сумели преодолеть кризис. Однако тщательный анализ показывает, что обычно их "антикризисные успехи" позволяют не столько преодолеть кризис, сколько ограничить и заморозить его последствия.

За последние 15 лет российская экономика пережила четыре кризиса. 16 кварталов из 60 были отмечены снижением объема ВВП к предыдущему периоду. Нормальная частотность циклических кризисов в рыночной экономике оценивается в промежутке 7-11 лет, то есть российские кризисы встречаются примерно в 2-2,5 раза чаще. Столь высокая частотность имеет для экономики РФ несколько последствий:

- российские власти и бизнес нарастили уникальные навыки борьбы с ними;

- многие рыночные институты в результате постепенно вытеснялись в российской экономике "антикризисными институтами";

– российская экономика в течение этого периода почти не развивалась. Средние темпы ее роста за последние 15 лет составляли 1% в год, что в 2,5 раза ниже темпов роста мировой экономики.

Практически основной целью российской экономики стала подготовка к последующему кризису и смягчение его последствий — как на уровне макроэкономической политики, так и на уровне отдельных компаний.

Такая модель не столько рыночной, сколько "антикризисной" экономики, управляемой в полуручном режиме, вполне устраивает российские власти и позволяет постоянно перераспределять средства от успешных фирм менее успешным. Но на самом деле она не купирует, а замораживает факторы неэффективности и отражается в низких темпах роста в межкризисные периоды.

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