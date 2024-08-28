Характер наступательной операции ВС РФ говорит о совместной российской стратегии победы войны в Украине: в ее основе постоянные изнурительные тактические продвижения.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Выбор Россией Покровского направления является приоритетным, что, вероятно, повлияет на всеобщие боевые возможности российских войск в Украине, независимо от дальнейшего сценария развития событий в районе Покровска.

Российские наступательные усилия вокруг Покровска в конце концов достигнут кульминации, хотя сроки пока не ясны. Но передислокация 30 000 российских войск в Курскую область может в конечном счете ухудшить российские возможности на этом направлении.

По оценкам ISW, операции Украины в Курской области уже оказали оперативное и стратегическое влияние на российские силы на всем театре военных действий и подвергли сомнению теорию победы Путина. Украина перехватила инициативу в новом районе и одновременно ослабила возможность России сохранить долгосрочную инициативу на определенных участках фронта.

Российское командование сейчас явно отдает приоритет Покровску, но такой расчет, вероятно, изменится, когда придется полностью учитывать последствия и ситуацию на Курском направлении.

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