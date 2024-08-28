Характер наступальної операції ЗС РФ говорить про спільну російську стратегію перемоги війни в Україні: в її основі постійні виснажливі тактичні поступи.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). Вибір Росією Покровського напряму є пріоритетним, що, ймовірно, вплине на загальні бойові можливості російських військ в Україні, незалежно від подальшого сценарію розвитку подій у районі Покровська.

Російські наступальні зусилля навколо Покровська зрештою досягнуть кульмінації, хоча терміни поки що не зрозумілі. Але передислокація 30 000 російських військ у Курську область може зрештою погіршити російські можливості на цьому напрямі.

За оцінками ISW, операції України в Курській області вже мали оперативний і стратегічний вплив на російські сили на всьому театрі воєнних дій і поставили під сумнів теорію перемоги Путіна. Україна перехопила ініціативу в новому районі й одночасно послабила можливості Росії зберегти довгострокову ініціативу на певних ділянках фронту.

Російське командування зараз явно віддає пріоритет Покровську, але такий розрахунок, ймовірно, зміниться, коли доведеться повністю зважати на наслідки та ситуацію на Курському напрямку.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net