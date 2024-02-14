Имеющий глаза, да увидит. Что сейчас происходит с российской экономикой
Несколько фактов, показывающих "рост":
1. Общий объем экспорта России в 2023 году сократился на 28,3% до 425,1 млрд дол.
Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу – на 68% до 84,9 млрд дол.
2. Экспорт газа из России обрушился до уровня времен СССР.
По итогам 2023 года Газпром продал на экспорт всего около 69 млрд кубометров газа – минимум с 1985 года.
И фактически откатившись на 40 лет в прошлое, российский газовый гигант намерен повысить тарифы на газ для самих россиян.
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3. S&P снизило суверенный рейтинг россии до спекулятивного уровня.
4. Добыча газа системно падает.
В 2021 году в России было добыто 762,3 млрд кубометров газа, по итогам 2023 года добыча снизилась до 636,7 млрд кубометров.
5. Чистая прибыль Газпрома за первые девять месяцев 2023 года обвалилась на 44% в годовом выражении, с 779,8 миллиарда рублей до 446,1 миллиарда рублей (по текущему обменному курсу – с 8,46 миллиарда долл. до 4,84 миллиарда долл.)
6. По итогам 2023 года положительное внешнеторговое сальдо РФ составляло 140 млрд дол. Это на 58,5% меньше, чем годом ранее (337,2 млрд долл.).
В июне 2023 года платежный баланс России вообще ушел в отрицательную зону, сообщил ЦБ.
Дефицит счета текущих операций составил 1,4 млрд дол.
7. Представители российских властей частно склоняются к мнению, что замороженные Западом резервы Центрального банка РФ (не менее 300 млрд долларов) утрачены.
8. Россия активно печатает деньги.
За 2023 год рублевая денежная масса (М2) выросла на 19,4%, тогда как в 2022 году темп ее прироста был выше и составил 24,4%.
9. Печать рублей привела к инфляции в 2022 году до 12% и в 2023 году до 7,5%.
10. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, созданного под руководством Путина, по состоянию на 1 января 2024 составил 11,97 триллиона рублей, или 133,4 млрд дол. в эквиваленте (в 2021 году было 188 млрд долл.)
Евро на счетах ФНБ уже кончилось, а куда девать индийские рупии, никто не знает.
11. В России растет количество корпоративных банкротств.
12. Число граждан-банкротов в России превысило 1 миллион.
13. Дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил 4,8 млн человек.
14. За чертой бедности находились 13,5% жителей России – 19,6 млн человек.
15. Потребительские кредиты в банках России подорожали в декабре до 26%.
16. Ускоряется отток капитала из России.
В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из России составил 18 миллиардов долларов – по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в два раза.
В общей сложности за 9 месяцев года вывоз капитала из страны достигнет почти 50 миллиардов долларов.
Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные 243 миллиарда долл., или 13,5% ВВП.
https://lenta.ru/news/2023/11/10/utekai/
17. В годовом выражении объемы выпуска промышленности в стране сократились рекордно с начала войны в Украине – на 3,1%.
18. Власти России признают главные проблемы отрасли: серьезное технологическое отставание на 10-15 лет от мирового уровня.
В общем, вы видите, насколько "хороши" дела в экономике агрессора.
Запас прочности, конечно, у них еще велик, но динамика падения очевидна.