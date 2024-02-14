Напевно, ви читали браві рапорти про те, що економіка агресора, попри санкції, зростає. Але той, хто має очі, нехай побачить

Декілька фактів, що показують "зростання":

1. Загальний обсяг експорту росії у 2023 році скоротився на 28,3% до 425,1 млрд дол.

Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи – на 68% до 84,9 млрд дол.

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2. Експорт газу з рф обвалився до рівня часів СРСР.

За підсумками 2023 року Газпром продав на експорт лише близько 69 млрд кубометрів газу – мінімум з 1985 року.

І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.

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3. S&P знизило суверенний рейтинг росії до спекулятивного рівня.

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4. Видобуток газу системно падає.

У 2021 році в росії було видобуто 762,3 млрд кубометрів газу, за підсумками 2023 року видобуток знизився до 636,7 млрд кубометрів.

5. Чистий прибуток Газпрому за перші дев'ять місяців 2023 року обвалився на 44% у річному вираженні, з 779,8 мільярда рублів до 446,1 мільярда рублів (за поточним обмінним курсом – з 8,46 мільярда дол. до 4,84 мільярда дол.)

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6. За підсумками 2023 року позитивне зовнішньоторговельне сальдо рф становило 140 млрд дол. Це на 58,5% менше, ніж роком раніше (337,2 млрд дол.).

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У червні 2023 року платіжний баланс росії взагалі пішов у негативну зону, повідомив ЦБ.

Дефіцит рахунку поточних операцій становив 1,4 млрд дол.

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7. Представники російської влади приватно схиляються до думки, що заморожені Заходом резерви центрального банку рф (не менше 300 млрд доларів) втрачені.

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8. росія активно друкує гроші.

За 2023 рік карбованцева грошова маса (М2) зросла на 19,4%, тоді як у 2022 році темп її приросту був вищим і становив 24,4%.

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9. Друк рублів призвів до інфляції у 2022 році до 12% та у 2023 році до 7,5%.

10. Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) росії, створеного під керівництвом путіна, станом на 1 січня 2024 року склав 11,97 трильйона рублів, або 133,4 млрд дол. в еквіваленті (у 2021 році було 188 млрд дол.)

Євро на рахунках ФНБ вже скінчилося, а куди подіти індійські рупії, ніхто не знає.

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11. У росії зростає кількість корпоративних банкрутств.

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12. Число громадян-банкрутів у росії перевищило 1 мільйон.

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13. Дефіцит кадрів у росії за підсумками 2023 року становив 4,8 млн осіб.

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14. За межею бідності перебували 13,5% жителів росії — 19,6 млн осіб.

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15. Споживчі кредити в банках росії подорожчали в грудні до 26%.



http://surl.li/qlqaw

16. Прискорюється відтік капіталу з росії

У третьому кварталі поточного року чистий відтік капіталу з росії становив 18 мільярдів дол. – порівняно з попереднім кварталом показник зріс удвічі.

Загалом за 9 місяців року вивезення капіталу з країни досягне майже 50 мільярдів дол.

Однак цифра в кілька разів менша від показника за весь минулий рік, коли відтік капіталу склав рекордні 243 мільярди дол., або 13,5% ВВП.

https://lenta.ru/news/2023/11/10/utekai/

17. У річному вираженні обсяги випуску промисловості в країні скоротилися рекордно з початку війни в Україні — на 3,1%.



http://surl.li/qlpzt

18. Влада росії визнає головні проблеми галузі: серйозне технологічне відставання на 10-15 років від світового рівня.

http://surl.li/qlqas

Загалом, ви бачите, наскільки "добре" справи в економіці в агресора.

Запас міцності, звісно, вони мають ще великий, але динаміка падіння очевидна.



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