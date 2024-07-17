Новое правительство Масуда Пезешкиана будет умеренным, космополитическим и более открытым, что позволит Ирану попытаться перезагрузить коммуникацию с Западом. Это было предвыборное обещание Пезешкиана.

Однако против Пезешкиана будут работать консервативный истеблишмент, часть силовиков, некоторые недоброжелатели в окружении Али Хаменеи и политическая апатия большого числа избирателей.

Я думаю, новый президент будет больше времени уделять внутренним вопросам, чем внешним. Он попытается перезапустить отношения с Западом с большим фокусом на Европу, чем Штаты, потому что в ноябре в США выборы, и Вашингтон сейчас ничего не может гарантировать иранцам. Кроме того, Пезешкиану важнее сохранять стабильность отношений с соседями, включая аравийские монархии Залива, чтобы не допустить формирования антииранской коалиции на Ближнем Востоке.

Для Украины мало что изменится, поскольку у нового президента есть ограниченные функции плюс неизвестна степень его поддержки со стороны "глубинной верхушки" во главе с Али Хаменеи. Без ее одобрения делать резкие повороты не получится. И вряд ли Иран пойдет на разрыв отношений с РФ.

Лучший для нас сценарий – ограничение сотрудничества Ирана с РФ в области ВПК (например, непоставки ракет или последующих поставок новых моделей БпЛА), но это будет зависеть от:

- динамики отношений с Западом;

- внутриполитического консенсуса элит;

- дипломатических кадров в команде Пезешкиана;

- ситуации в регионе с Израилем, Газой и Ливаном.

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