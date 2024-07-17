Новий уряд Масуда Пезешкіана буде помірним, космополітичним і більш відкритим, що дасть можливість Ірану спробувати перезавантажити комунікацію із Заходом. Це була передвиборча обіцянка Пезешкіана.

Проте проти Пезешкіана працюватимуть консервативний істеблішмент, частина силовиків, деякі недоброзичливці в оточенні Алі Хаменеї та політична апатія значної частини виборців.

Я думаю, новий президент більше часу приділятиме внутрішнім питанням, ніж зовнішнім. Він спробує перезапустити відносини із Заходом з більшим фокусом на Європу, ніж Штати, бо у листопаді у США вибори, і Вашингтон зараз нічого не може гарантувати іранцям. Крім того, Пезешкіану важливіше зберігати стабільність відносин із сусідами, включно й аравійськими монархіями Затоки, щоб не допустити формування антиіранської коаліції на Близькому Сході.

Для України мало що зміниться, оскільки новий президент має обмежені функції плюс невідомий ступінь його підтримки з боку "глибинної верхівки" на чолі з Алі Хаменеї. Без її схвалення робити різкі повороти не вдасться. Та й навряд чи Іран піде на розрив відносин із РФ.

Найкращий для нас сценарій – обмеження співпраці Ірану з РФ у галузі ВПК (наприклад, непостачання ракет або подальшого постачання нових моделей БпЛА), але це залежатиме від:

- динаміки відносин із Заходом;

- внутрішньополітичного консенсусу еліт;

- дипломатичних кадрів у команді Пезешкіана;

- ситуації в регіоні з Ізраїлем, Газою й Ліваном.

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