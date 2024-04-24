Рынки столкнулись с феноменом "новая нормальность". Это условия, которые раньше казались аномальными, но теперь стали повседневностью

Какие основные характеристики определяют "новую нормальность" и как они влияют на инвестиционные решения?

Переоценка рынков и концентрация акций

Наиболее заметным проявлением "новой нормальности" является высокая концентрация ведущих акций, объединенных в группу Magnificent 7. В нее входят технологические гиганты Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla, значительно влияющие на переоценку фондовых рынков.

Если бы семерку исключили из S&P 500, прогнозируемая прибыль по этому индексу была бы значительно ниже.

Что ждет акции Magnificent 7 дальше? В этом квартале появились термины Magnificent 6 (что явно увеличивает концентрацию), поскольку акции Tesla в этом году показали худшие результаты в индексе S&P 500 среди ведущих имен, а также Magnificent 4, куда также не входят Apple и Google из-за слабых показателей роста.

Текущая динамика создает риски, подобные периоду пузыря доткомов в начале 2000-х и даже эпохи Nifty-50 в 1970-х годах.

Истории фондового рынка уже известны примеры компаний RCA, Kodak, Polaroid, Atari, Commodore, Nokia, Novell, Digital, Sinclair, Wang, Iomega, Corel, Netscape, Altavista, AOL, Compaq, Sun, Lucent, 3Com и RIM, которые когда-то были лидерами рынка, а сейчас многие инвесторы даже не знают таких имен.

Официальный показатель вероятности рецессии NY FED продолжает расти, что прямо указывает на общие риски в экономике, пока еще не заложенные в цены. В этих условиях нельзя исключать, что компании из Magnificent 7 постигнет сценарий предшественников. Даже если его удастся избежать компании Nvidia, это, к сожалению, не сделает ее хорошей инвестицией по текущим оценкам.

Сейчас непопулярно использовать термин "пузырь" для описания происходящего на рынке, но довольно сложно избавиться от ощущения дежавю предыдущих кризисов.

Концентрированный индекс представляет серьезную угрозу для руководителей хедж-фондов, поскольку единственный способ превзойти эталонный показатель посредством фондовых индексов – это преследовать ряд акций с экстремально высокой оценкой.

Контроверсионные факторы: ликвидность и рынок труда

Еще один признак "новой нормальности" – явно выраженный диссонанс между факторами, благоприятно влияющими на рынок, и теми, которые вызывают беспокойство у инвесторов. К первым относится рост экономики США и понижение инфляционных ожиданий. Экономический рост в США оказался гораздо сильнее, чем ожидалось. Инфляционные ожидания (по пятилетним прогнозам) снизились с 2.5% до 2.25%, и ряд инфляционных данных (в том числе инфляция зарплат) указывает на то, что худший инфляционный всплеск уже позади.

К неблагоприятным факторам относятся рост безработицы и риски, связанные с возможной стагфляцией наподобие 1970-х. Завышенная волатильность, связанная с ликвидностью ФРС и переменами в программе количественного смягчения, также вносит свои коррективы в стабильность рыночной динамики. В текущих условиях многие участники рынка стали строить свои инвестиционные стратегии в отношении процентной политики. Это касается не только долговых рынков, где решения в основном принимаются на основе процентных ставок, но и фондовых рынков. Таким образом, вероятно, в ближайшем будущем рыночная коррекция будет зависеть от ожиданий процентных ставок и в меньшей степени – от замедления экономического роста.

Инфляция и процентные ставки (вместе с занятостью) стали доминирующей макроэкономической категорией. Подходы современных инвесторов явно изменились, поскольку в своих стратегиях они учитывают не реальную доходность, а факторы роста. По нашему мнению, слишком долгая пауза в сокращении процентных ставок негативно влияет на рынок — инвесторы начнут рассматривать негативные сценарии роста и, соответственно, снижать расчетные прогнозируемые мультипликаторы.

Недвижимость – в минус, страхование – в плюс

Не все идет гладко и на рынке недвижимости и строительства, который является у инвесторов одним из лидеров. В условиях растущих ставок по ипотечным кредитам строительство новых домов испытывает давление, что, в свою очередь, может привести к снижению цен на жилье в ближайшем будущем. Это влияет на стратегии инвесторов, которые должны учитывать потенциальное ухудшение ситуации в строительной отрасли и изменения потребительского спроса.

Среди секторов, которые могут извлечь выгоду из текущих экономических условий, – страховой сектор, в частности страхование жизни – благодаря возможной нормализации кривой доходности облигаций.

Рекомендации

Учитывая текущие рыночные условия, можно выделить следующие рекомендации.

Диверсификация инвестиционного портфеля. Учитывая высокую концентрацию на фондовом рынке и возможные изменения в экономической динамике, критически важно распределять инвестиции между разными активами и секторами.

Осторожный подход к технологиям. Важно мониторить компании с высокой оценкой в секторе технологий, особенно учитывая потенциальные риски энергетических ограничений и изменения потребления энергии.

Внимание к макроэкономическим индикаторам. Следует тщательно анализировать данные о процентных ставках, инфляции и рынке труда, чтобы адекватно реагировать на изменения в экономической среде.

Исследование страхового и строительного секторов. Изменения в кривой доходности облигаций могут предложить инвестиционные возможности в страховом секторе и требуют осторожного подхода к инвестициям в строительство.

Важно, чтобы в инвестиционных стратегиях на будущие кварталы были учтены как иррациональность рынка, так и поведенческие изменения. Инвесторы, вероятно, начнут учитывать более высокие риски в свете текущих и будущих макроэкономических сигналов. Следовательно, динамика ликвидности ФРС и ухудшение ситуации на рынке труда вместе с инфляционными процессами могут внести коррективы в рыночную концентрацию и повысить волатильность.

В эпоху "новой нормальности" прошлые модели и подходы уже не всегда работают, требуя от инвесторов более глубокого анализа и быстрой адаптации к новым условиям.







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