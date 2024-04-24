Фінансові ринки зіткнулися з феноменом, відомим як "нова нормальність". Це умови, які раніше здавалися аномальними та викликали панічні настрої, але тепер стали повсякденністю

Які основні характеристики визначають "нову нормальність", і як вони впливають на інвестиційні рішення?

Переоцінка ринків та концентрація акцій

Найпомітнішим проявом "нової нормальності" є висока концентрація провідних акцій, об'єднаних у групу Magnificent 7. До неї входять технологічні гіганти Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla, які значно впливають на переоцінку фондових ринків.

Якби сімку виключили з S&P 500, прогнозований прибуток за цим індексом був би значно нижчий.

Що чекає на акції Magnificent 7 далі? В цьому кварталі з'явилися терміни Magnificent 6 (що чітко збільшує концентрацію), оскільки акції Tesla цього року показали гірші результати в індексі S&P 500 серед провідних імен, а також Magnificent 4, куди також не входять Apple і Google через слабкі показники зростання.

Поточна динаміка створює ризики, подібні до періоду бульбашки доткомів на початку 2000-х та навіть до епохи Nifty-50 у 1970-х роках.

Історії фондового ринку вже відомі приклади компаній RCA, Kodak, Polaroid, Atari, Commodore, Nokia, Novell, Digital, Sinclair, Wang, Iomega, Corel, Netscape, Altavista, AOL, Compaq, Sun, Lucent, 3Com та RIM, які колись були лідерами ринку, а зараз багато інвесторів навіть не знають таких імен.

Офіційний показник ймовірності рецесії NY FED продовжує зростати, що прямо вказує на загальні ризики в економіці, які поки ще не закладені в ціни. В цих умовах не можна виключати, що компанії з Magnificent 7 спіткає сценарій попередників. Навіть якщо його вдасться уникнути компанії Nvidia, це, на жаль, не зробить її хорошою інвестицією за поточними оцінками.

Зараз непопулярно використовувати термін "бульбашка" для опису того, що відбувається на ринку, але досить складно позбутися відчуття дежавю попередніх криз.

Концентрований індекс представляє серйозну загрозу для керівників гедж-фондів, оскільки єдиний спосіб перевершити еталонний показник у вигляді фондових індексів – це переслідувати низку акцій з екстремально високою оцінкою.

Контроверсійні фактори: ліквідність і ринок праці

Ще одна ознака "нової нормальності" – чітко виражений дисонанс між факторами, які сприятливо впливають на ринок, та тими, які викликають занепокоєння в інвесторів. До перших належить зростання економіки США і зниження інфляційних очікувань. Економічне зростання в США виявилося набагато сильнішим, ніж очікувалося. Інфляційні очікування (згідно з п'ятирічними прогнозами) знизилися з 2.5% до 2.25%, і низка інфляційних даних (зокрема інфляція зарплат) вказує на те, що найгірший інфляційний сплеск уже позаду.

До несприятливих факторів належить зростання безробіття та ризики, пов'язані з можливою стагфляцією на зразок 1970-х. Підвищена волатильність, пов'язана з ліквідністю ФРС і змінами в програмі кількісного пом'якшення, також вносить свої корективи в стабільність ринкової динаміки. За поточних умов багато учасників ринку стали будувати свої інвестиційні стратегії щодо процентної політики. Це стосується не лише боргових ринків, де рішення в основному приймаються на основі процентних ставок, але і фондових ринків. Таким чином, ймовірно, у найближчому майбутньому ринкова корекція буде залежати від очікувань процентних ставок, і меншою мірою – від сповільнення економічного зростання.

Інфляція та процентні ставки (разом із зайнятістю) стали панівною макроекономічною категорією. Підходи сучасних інвесторів точно змінилися, оскільки у своїх стратегіях вони враховують не реальну дохідність, а фактори зростання. За нашою думкою, занадто довга пауза в скороченні процентних ставок негативно впливає на ринок — інвестори почнуть розглядати негативні сценарії зростання та, відповідно, знижувати розрахункові прогнозовані мультиплікатори.

Нерухомість — у мінус, страхування — у плюс

Не все йде гладко і на ринку нерухомості та будівництва, який є в інвесторів одним із фаворитів. В умовах зростання ставок за іпотечними кредитами будівництво нових будинків відчуває тиск, що, своєю чергою, може призвести до зниження цін на житло в найближчому майбутньому. Це впливає на стратегії інвесторів, які повинні враховувати потенційне погіршення ситуації в будівельній галузі та зміни в споживацькому попиті.

Серед секторів, які можуть витягти вигоду з поточних економічних умов — страховий сектор, зокрема страхування життя — завдяки можливій нормалізації кривої дохідності облігацій.

Рекомендації

З огляду на поточні ринкові умови, можна виділити наступні рекомендації.

Диверсифікація інвестиційного портфеля. З огляду на високу концентрацію на фондовому ринку та можливі зміни в економічній динаміці, критично важливо розподіляти інвестиції між різними активами та секторами.

Обережний підхід до технологій. Важливо моніторити компанії з високою оцінкою в секторі технологій, особливо враховуючи потенційні ризики енергетичних обмежень та зміни в споживанні енергії.

Увага до макроекономічних індикаторів. Слід ретельно аналізувати дані про процентні ставки, інфляцію та ринок праці, аби адекватно реагувати на зміни в економічному середовищі.

Вивчення страхового та будівельного секторів. Зміни в кривій дохідності облігацій можуть запропонувати інвестиційні можливості в страховому секторі та вимагають обережного підходу до інвестицій в будівництво.

Важливо, щоб в інвестиційних стратегіях на майбутні квартали були враховані як ірраціональність ринку, так і поведінкові зміни. Інвестори, ймовірно, почнуть враховувати вищі ризики в світлі поточних та майбутніх макроекономічних сигналів. Отже, динаміка ліквідності ФРС та погіршення ситуації на ринку праці, разом з інфляційними процесами, можуть внести корективи у ринкову концентрацію та підвищити волатильність.

В епоху "нової нормальності" минулі моделі та підходи вже не завжди працюють, вимагаючи від інвесторів глибшого аналізу та швидкої адаптації до нових умов.







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