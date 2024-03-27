Им предлагается:

- запретить в Украине деятельность московской церкви как организации, утратившей характер религиозного объединения, полностью поддержав геноцидную войну России против Украины;

- законопроект содержит прямой запрет деятельности РПЦ в Украине как иностранной религиозной организации, зарегистрированной в России. Это соответствует Европейской конвенции по правам человека, ее 9 статье. Фактически это санкции, продиктованные защитой национальной безопасности. Если религиозная организация поддерживает войну против Украины, отказывается отпевать погибших воинов, такая организация, согласно статье 3 законопроекта, запрещается;

- Законопроект не запрещает православие и церковь! Речь идет о деятельности конкретной религиозной организации – Русской православной церкви, давно ставшей идеологической структурой и поддерживающей войны против Украины и вовлеченной в гибридные провокации против Украины;

– законопроект запрещает только деятельность РПЦ, зарегистрированную в РФ.

Что касается УПЦ МП и других украинских религиозных организаций, то на них распространяется запрет быть аффилированным с РПЦ. Украинская религиозная организация не может входить в структуру РПЦ;

- аффилированные с РПЦ украинские организации должны либо выйти из этой структуры, либо прекратить деятельность. Законопроект побуждает украинские религиозные организации, связанные с РПЦ, прекратить связи со структурой, связанной с ФСБ и Кремлем.

Европейский суд разделяет религиозные права и права религиозных объединений. Если религиозные права (право на свободу совести) регулируются статьей 9 Конвенции о защите прав человека, религиозные объединения – статьей 11 Конвенции. Деятельность религиозной организации может ограничиваться по основаниям, установленным статьей 11, и защита национальной безопасности является первой из таких оснований.

Во многих своих решениях Европейский суд отмечал, что "государства имеют полномочия контроля за тем, движение или общественная организация якобы по религиозным мотивам осуществляют деятельность, которая вредна для населения или общественного порядка". Законопроект в предложенной редакции полностью соответствует Конвенции о защите прав человека и практике Европейского суда по правам человека.

Законопроект вводит специальную юридическую процедуру исследования наличия признаков аффилированности с РПЦ.

Основная роль в этом отведена Государственной службе по этнополитике и свободе совести.

Примечательно, что законопроект 8371 упорно не выносят на второе чтение, хотя он давно готов к рассмотрению и прошел профильный комитет. На ближайшем заседании ВР мы потребуем его рассмотрения.

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