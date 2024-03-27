Ним пропонується:

- заборонити в Україні діяльність московської церкви як організації, що втратила характер релігійного об’єднання, повністю підтримавши геноцидну війну Росії проти України;

- законопроєкт містить пряму заборону діяльності РПЦ в Україні як іноземної релігійної організації, зареєстрованої в Росії. Це відповідає Європейській конвенції з прав людини, її 9 статті. Фактично, це санкції, продиктовані захистом національної безпеки. Якщо релігійна організація підтримує війну проти України, відмовляється відспівувати загиблих воїнів, така організація, згідно зі статтею 3 законопроєкту, забороняється;

- законопроєкт не забороняє православ’я і церкву! Йдеться про діяльність конкретної релігійної організації – Російської православної церкви, яка давно стала ідеологічною структурою і підтримує війни проти України та залучена в гібридні провокації проти України;

- законопроєкт забороняє лише діяльність РПЦ, зареєстровану в РФ.

Щодо УПЦ МП та інших українських релігійних організацій, то на них поширюється заборона бути афілійованою з РПЦ. Українська релігійна організація не може входити до структури РПЦ;

- афільовані з РПЦ українські організації мають або вийти з цієї структури, або припинити діяльність. Законопроєкт спонукає українські релігійні організації, пов’язані з РПЦ, припинити звʼязки зі структурою, повʼязаною з ФСБ і Кремлем.

Європейський суд розділяє релігійні права та права релігійних об’єднань. Якщо релігійні права (право на свободу совісті) регулюються статтею 9 Конвенції про захист прав людини, то релігійні об’єднання – статтею 11 Конвенції. Діяльність релігійної організації може обмежуватись на підставах, встановлених статтею 11, і захист національної безпеки є першою з таких підстав.

У багатьох своїх рішеннях Європейський суд зазначав, що "держави мають повноваження контролю за тим, чи рух або громадська організація нібито з релігійних мотивів провадять діяльність, яка є шкідливою для населення або громадського порядку". Законопроєкт у запропонованій редакції повністю відповідає Конвенції про захист прав людини і практиці Європейського суду з прав людини.

Законопроєкт запроваджує спеціальну юридичну процедуру дослідження наявності ознак афілійованості з РПЦ. Основну роль у тому відведено Державній службі з етнополітики та свободи совісті.

Принагідно зазначу, що законопроєкт 8371 вперто не виносять на друге читання, хоч він давно готовий до розгляду і пройшов профільний комітет. На найближчому засіданні ВР ми вимагатимемо його розгляду.

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