В такое время нужно не думать о внешнем, а заниматься внутренним – собственной способностью

Все наши основные задачи на этот год – внутренние, а не внешние.

Подавляющее большинство этих задач – управленческие изменения, которые нужно претворить в жизнь.

У нас есть оплаченное кровью лучших людей время, чтобы это сделать.

Не ожидайте важных новостей в 2025 году, ни хороших, ни плохих (конечно, всякое может случиться, но я говорю не о внезапностях, а о тяглых процессах).

А вот что будет в 2026 году, никто не знает, и это зависит от того, как мы используем этот 2025 год для того, чтобы сделать указанное выше.

И это не зависит от того, кто что сказал или сделал на другой стороне планеты.

Мир вступил в полосу неопределенности, interregnum, межцарствование, между временем, когда старых правил игры уже нет, а новых еще нет. В такое время нужно не думать о внешнем, а заниматься внутренним – собственной способностью. Способностью разбираться с тем, что ждет нас завтра. Это касается человека, семьи, компании, общества, отрасли, всей нации.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net