В такий час треба не думати про зовнішнє, а займатися внутрішнім – власною спроможністю

Всі наші основні завдання на цей рік – внутрішні, а не зовнішні.

Переважна більшість цих завдань – управлінські зміни, які треба втілити.

Ми маємо оплачений кров'ю кращих людей час, аби це зробити.

Не очікуйте важливих новин у 2025, ні гарних, ні поганих (звичайно, всяке може статися, але я говорю не про раптовості, а про тяглі процеси).

А от що буде у 2026, ніхто не знає, і це залежить від того, як ми використаємо цей 2025 для того, щоб зробити зазначене вище.

І це не залежить від того, хто що сказав чи зробив на іншому боці планети.

Світ вступив у смугу невизначеності, interregnum, міжцарювання, міжчасся, коли старих правил гри вже нема, а нових ще нема. В такий час треба не думати про зовнішнє, а займатися внутрішнім – власною спроможністю. Спроможністю розбиратися з тим, що очікує нас завтра. Це стосується людини, сім'ї, компанії, громади, галузі, всієї нації.

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