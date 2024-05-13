Новый министр обороны, а до последнего первый вице-премьер Белоусов де-факто пошел на повышение. Его задача – уменьшить коррупционные потоки и перенаправить высвободившиеся деньги в оборонное русло. Он точно умнее и системнее Шойгу, что хуже для нас. Но говорить о том, что благодаря новому министру что-то кардинально изменится, вряд ли стоит, хотя определенный порядок будет наведен.

Кроме того, именно Белоусов должен докладывать Путину о проблемах с ВПК, исходящих от Ростеха Чемезова. Иными словами, подняв Чемезова, Путин поставил рядом с ним некоего надсмотрщика.

Что касается самого Белоусова, то он 1000% человек Путина и будет ориентироваться исключительно на него. У него нет фигуры номер два, на которую он ориентировался бы.

Назначение Шойгу на место Патрушева в Совбез – это превращение того самого Совбеза в отстойник для сбитых летчиков. И также стоит отметить, что Белоусов все свои антикоррупционные разоблачения будет делать тихо и без шума.

Пока есть интрига с новой должностью для Патрушева, но уже сейчас осторожно можем допустить, что он потеряет (постепенно будет терять) свое колоссальное влияние на силовиков, которое он до последнего имел. И тут возникает вопрос, а кто тогда станет куратором силовиков и вообще будет ли существовать такая должность. Вполне реально, что такого человека просто не будет и Путин попытается сам заняться этим вопросом. Правда, он слишком ленив, чтобы делать эту рутинную работу в ежедневном режиме. А это не сможет не привести к ряду провалов и конфликтов. Поэтому пока за этим нужно понаблюдать.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net