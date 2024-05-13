Він точно розумніший і системніший за Шойгу, що гірше для нас

Новий міністр оборони, а до останнього перший віцепремʼєр Білоусов, де-факто пішов на підвищення. Його завдання – зменшити корупційні потоки та перенаправити вивільнені гроші в оборонне річище. Він точно розумніший і системніший за Шойгу, що гірше для нас. Але говорити про те, що завдяки новому міністру щось кардинально зміниться, навряд чи варто, хоча певний лад буде наведено.

Окрім того, саме Білоусов має доповідати Путіну про проблеми з ВПК, які йдуть від Ростеха Чемезова. Іншими словами, піднявши Чемезова, Путін поставив поруч з ним такого собі наглядача.

Щодо самого Білоусова, то він 1000% людина Путіна і буде орієнтуватися виключно на нього. У нього нема фігури номер два, на яку б він орієнтувався.

Призначення Шойгу на місце Патрушева в Раду безпеки – це перетворення Радбезу на відстійник для збитих льотчиків. І також варто зазначити, що Білоусов всі свої антикорупційні викриття робитиме тихо і без шуму.

Поки є інтрига з новою посадою для Патрушева, але вже зараз обережно можемо припустити, що він втратить (поступово втрачатиме) свій колосальний вплив на силовиків, який він до останнього мав. І тут виникає питання, а хто ж тоді стане куратором силовиків і чи взагалі існуватиме така посада. Цілком реально, що такої людини просто не буде і Путін спробує сам зайнятися цим питанням. Щоправда, він занадто лінивий, щоб робити цю рутинну роботу в щоденному режимі. А це не зможе не призвести до низки провалів і конфліктів. Тому поки за цим треба постежити.

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