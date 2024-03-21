Будущему мэру Киева потребуется еще не менее 10 лет, чтобы разгрести завалы, очертить стратегию и реализовать ее

Давайте посмотрим, что произошло в Киеве за 10 лет. Ни одной станции метро нет, метро на Виноградарь и Троещину нет, Шулявский мост недостроен, бюджет увеличен с 600 млн до 2 млрд грн, Бортническая станция аэрации на 90% аварийная, а бюджет есть – от японцев миллиард долларов, но не реализуется, потому что чиновники хотят украсть.

Киевтеплоэнерго на 80% аварийный, имеет действующий контракт со страной-агрессором, завод "Радикал", аварийные мосты Патона и Южный. И в целом никакого стратегического объекта. Это все базово должен делать мэр с бюджетом 500 млрд грн за 10 лет.

Что касается проблемы номер один – трафика. Киев на 3 месте в мире после Стамбула и Москвы по данным международной организации TomTom, измеряющей трафик в мире. В Киеве миллион автомобилей в сутки. Из них 550 000-600 000 – киевляне, остальные гости. Ковид и полномасштабное вторжение только отсрочили эту проблему.

Первые решения, которые я принял бы после вступления в должность мэра Киева, – аудит деятельности сотрудников всех коммунальных предприятий, департаментов КГГА и т.д. и аудит всех коммунальных предприятий.

У нас нужно закрыть половину коммунальных предприятий. В Киеве их всего 1600, 800 из них не работают. Нужно вводить туда независимый наблюдательный совет и обязать проводить международную финансовую проверку раз в полгода-год. Пишем стратегию-тактику, делаем публичной, защищаем перед обществом, и таким образом возможности для менеджера принимать любые субъективные решения будут минимальны.

Такой генеральный аудит займет от месяца до полугода. Но уже за первые три месяца гарантирую, что все очень удивятся, когда увидят, что здесь действительно делается. Слишком долго Киев страдает от коррупционеров и бесхозяйственности. Время идет, а такие города нуждаются в длительном системном развитии.

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