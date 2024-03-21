Майбутньому меру Києва потрібно буде ще не менше 10 років, щоб розгребти завали, окреслити стратегію і реалізувати її

Давайте подивимося, що відбулося в Києві за 10 років. Жодної станції метро нема, метро на Виноградар та Троєщину нема, Шулявський міст недобудований, бюджет збільшено з 600 млн до 2 млрд грн, Бортницька станція аерації на 90% аварійна, а бюджет є – від японців мільярд доларів, але не реалізується, бо чиновники хочуть вкрасти.

Київтеплоенерго на 80% аварійний, має чинний контракт із країною-агресором, завод "Радикал", аварійні мости Патона і Південний. І загалом жодного стратегічного обʼєкта. Це все базово має робити мер із бюджетом 500 млрд грн за 10 років.

Що ж до проблеми номер один – трафіку. Київ на 3 місці в світі після Стамбула і Москви за даними міжнародної організації TomTom, яка вимірює трафік у світі. У Києві мільйон авто на добу. З них 550 000-600 000 – кияни, решта гості. Ковід та повномасштабне вторгнення лише відтермінували цю проблему.

Перші рішення, які я б ухвалив після приходу на посаду мера Києва, - аудит діяльності працівників всіх комунальних підприємств, департаментів КМДА тощо та аудит всіх комунальних підприємств.

У нас потрібно закрити половину комунальних підприємств. В Києві їх всього 1600, 800 із них не працюють. Потрібно вводити туди незалежну наглядову раду і зобовʼязати проводити міжнародну фінансову перевірку раз на пів року-рік. Пишемо стратегію-тактику, робимо публічною, захищаємо перед громадою, і в такий спосіб можливості для менеджера ухвалювати будь-які субʼєктивні рішення будуть мінімальні.

Такий генеральний аудит займе від місяця до пів року. Але вже за перших три місяці гарантую, що всі дуже здивуються, коли побачать, що тут насправді робиться. Надто довго Київ потерпає від корупціонерів і безгосподарності. Час іде, а такі міста потребують тривалої системної розбудови і розвитку.

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