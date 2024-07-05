В последние дни на нас посыпались разнообразные мирные планы, которых не существует физически, но которые проникают в подсознание миллионов украинцев

Итак, что же это такое?

1. Разговоры о переговорах – это, помимо всего прочего, часть переговоров. Просто это нужно всегда иметь в виду.

2. Никаких конкретных мирных планов, а особенно мирных планов от РФ, не существует. Все, что мы видим, – это попытка навязать определенный информационный фон в разных точках мира. К сожалению, в Украине это удается.

3. И Вашингтон (в меньшей степени), и Пекин рассматривают нашу войну как прокси-войну Запада и Глобального Юга. Это наша главная проблема.

4. Мирные переговоры, по состоянию на данный момент, зависят от четырех точек зрения: Вашингтона, Пекина, Киева и Москвы. К сожалению, точка зрения ЕС пока не есть, но может стать одной из важных.

5. Москва считает, что в течение следующих полугода может сломать ситуацию в свою пользу и повторить все то, что было в конце прошлого – начале этого года, когда мы семь месяцев не получали оружие. В Кремле понимают, что их главная задача сейчас – заставить Запад предложить мирный план, который 100% не устроит Киев и выставит Украину страной, которая не договороспособна.

6. Вашингтон занят своими вопросами и украинский вопрос отошел на второй план. Единственное, что мы сейчас можем точно прогнозировать, — так это то, что при победе Трампа будет попытка предложить относительно простое решение, которое должно предусматривать частичное снятие санкций с РФ в обмен на "охлаждение" отношений России с Китаем. Все, что мы видели по действиям России в КНДР, активность РФ в Африке показывает нам, что Путин готовится к такому предложению. Это угрожающий вариант для нас, и главное, по-моему, что мы можем противопоставить этому, – это сверхсложная работа со всей Республиканской партией и их спонсорами. Эта идея должна стать токсичной.

7. Поднебесная хочет оторвать ЕС от США, если очень упрощать мотивацию Пекина. Единственное, что может заставить Пекин начать серьезное давление на Москву, — это угроза потери рынков стран ЕС.

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