Останніми днями на нас посипалися різноманітні мирні плани, яких не існує фізично, але які, на жаль, проникають в підсвідомість мільйонів українців

Отже, що це таке?

1. Розмови про переговори – це, крім всього іншого, частина переговорів. Просто це треба завжди мати на увазі.

2. Жодних конкретних мирних планів, а особливо мирних планів від РФ, не існує. Все, що ми бачимо, – це спроба навʼязати певний інформаційний фон в різних точках світу. На жаль, в Україні, це вдається.

3. І Вашингтон (меншою мірою), і Пекін розглядають нашу війну як проксі-війну Заходу і Глобального Півдня. Це наша головна проблема.

4. Мирні переговори, станом на зараз, залежать від чотирьох поглядів: Вашингтона, Пекіна, Києва і Москви. На жаль, думка ЄС поки не є, але може стати однією з важливих.

5. Москва вважає, що протягом наступних пів року може зламати ситуацію на свою користь і повторити все те, що було наприкінці минулого – на початку цього року, коли ми сім місяців не отримували зброю. В Кремлі розуміють, що їхнє головне завдання зараз – змусити Захід запропонувати такий мирний план, який 100% не влаштує Київ і виставить Україну країною, яка не договороздатна.

6. Вашингтон зайнятий своїми питаннями й українське питання відійшло на другий план. Єдине, що ми зараз можемо точно прогнозувати, — так це те, що за умови перемоги Трампа буде спроба запропонувати відносно просте рішення, яке має передбачати часткове зняття санкцій з РФ в обмін на "охолодження" стосунків Росії з Китаєм. Все, що ми бачили за діями Росії в КНДР, активність РФ в Африці показує нам, що Путін готується до такої пропозиції. Це загрозливий варіант для нас, і головне, як на мене, що ми можемо протиставити цьому, – це надскладну роботу з усією Республіканською партією і їхніми спонсорами. Ця ідея має стати токсичною.

7. Піднебесна хоче відірвати ЄС від США, якщо дуже спрощувати мотивацію Пекіна. Єдине, що може змусити Пекін почати серйозний тиск на Москву, — це загроза втрати ринків країн ЄС.

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