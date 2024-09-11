Харрис стремилась представить себя как политика, вектор которого устремлен в будущее. И все началось с рукопожатия, инициатором выступила она. И это был мощный момент. Трамп явно не собирался здороваться.

Она всем своим поведением предлагала оставить все идеологические споры в прошлом, "перевернув страницу" (явно имея в виду Трампа) и сосредоточиться на обсуждении будущего видения страны. А это, как известно, подкупает избирателей.