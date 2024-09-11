Гарріс прагнула подати себе як політикиню, вектор якої спрямований у майбутнє. І все почалося з рукостискання, ініціаторкою виступила вона. І це був сильний момент. Трамп явно не збирався вітатись.

Вона всією своєю поведінкою пропонувала залишити всі ідеологічні суперечки в минулому, "перегорнувши сторінку" (явно маючи на увазі Трампа) та зосередитися на обговоренні майбутнього бачення країни. А це, як відомо, підкуповує виборців.