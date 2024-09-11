Дебати Трамп-Гарріс: хто ж виграв?
Сергій Чаплигін
філософ, історик релігії, громадський діяч
Гарріс прагнула подати себе як політикиню, вектор якої спрямований у майбутнє. І все почалося з рукостискання, ініціаторкою виступила вона. І це був сильний момент. Трамп явно не збирався вітатись.
Вона всією своєю поведінкою пропонувала залишити всі ідеологічні суперечки в минулому, "перегорнувши сторінку" (явно маючи на увазі Трампа) та зосередитися на обговоренні майбутнього бачення країни. А це, як відомо, підкуповує виборців.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net