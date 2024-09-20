Дефицит работников – "общее место" при обсуждении сдерживающих факторов, которые тормозят сейчас и будут тормозить развитие экономики Украины и повышение ее производительности.

На графике Roland Berger на данных Мэддисона (мировой гуру эконометрики) – периоды, когда роль труда (количество и качество рабочих рук) выше вклада факторной производительности (TFP – институты, эффективность управления, технологии). В истории было только два периода, когда вклад труда был выше или сравним с TFP:

- период бурной урбанизации Британии после аграрной, но до промышленной революции, когда огромное количество сельских жителей ехало в города или колонии и экономика росла даже без технологий;

- после Второй мировой войны, когда происходило включение в глобальное производство и торговлю огромных "резервуаров села" – Юго-Восточная Азия (в Европе и США "село" уже кончилось), за счет чего бурно росла мировая экономика вместе с включением в нее миллиардов новых трудолюбивых рабочих рук (и потребителей).

С середины 1970-х годов влияние труда падает – новых рабочих рук все меньше, "село" кончилось в Азии, Африка "к станку" не встала (и не факт, что встанет, потому что даже у индусов и пакистанцев пока не выходит, то что говорить об африканцах).

Доминирующим фактором стали технологии (в т.ч. в управлении) и институты. Не умаляя проблему трудовых ресурсов, считаю: проблемы с факторной производительностью – технологии, институты, организация производства, эффективность использования ресурсов (распределение их соответственно способности к наиболее продуктивному использованию, предпринимательскому таланту) – есть и будут оставаться главной причиной, сдерживающей развитие экономики Украины и повышение ее производительности.

Периоды, когда роль труда выше, чем вклад факторной производительности

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