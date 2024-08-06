В демографии важна не численность населения, а соотношение разных половозрастных групп. Нет, никакой технический прогресс, роботизация или автоматизация не способны на этом этапе развития человечества компенсировать демографический фактор. Почему? Ибо каждая возрастная группа является носителем своей пользы для общества и его текущего и долгосрочного развития.

Люди до 25 – новые потребители и главный стимул к инвестициям; потенциальные рабочие руки и источник роста производительности, потому что наиболее способны к обучению.

Люди от 25 до 45-50 – наиболее продуктивная категория: генерирует продукт, а также платит основную массу налогов.

Люди от 45 до 60–65 являются ключевыми инвесторами в средне и высоко развитых обществах. Именно наличие большой части среднего класса 40-60 обеспечивает страну дешевыми деньгами. Так нам не будет.

Старше 65 является преимущественно затратной категорией для экономики и государства. Пенсионные выплаты, львиная доля расходов на медицину, социальное обеспечение.

За 1989-2022 годы средний возраст населения Украины увеличился на 5 лет. Количество украинцев 15-19 лет – почти вдвое меньше, чем количество тех, кому 35-39 лет. Эта тенденция свойственна всей демографической пирамиде (в нашем случае – перевернутой). Это означает, что меньше женщин будет достигать репродуктивного возраста. Ситуация с фертильностью тоже довольно печальная — в среднем украинская женщина рождает 1228 ребенка. Здесь мы уступаем абсолютно всем соседям по континенту, кроме Мальты. Уровень естественного восстановления поколений – 2+ ребенка на женщину. Хуже нас – только страны Восточной Азии.

Без адекватного соотношения первых двух и двух категорий общество попадет в ловушку без возможности интенсивного развития.

Война нас прибила дополнительно. Страна теряет жизнь не только на фронте – избыточная смертность гражданских, особенно старших по возрасту тоже значительна, хотя ее и трудно измерить прямо сейчас. Плюс – разумеется – дополнительная волна эмиграции во время войны (и после). Совокупно около 6 млн украинцев до сих пор находятся за границей (включая тех, кого вывозили из ОРДЛО). Мы не знаем процент вернувшихся людей. И чем дольше будет продолжаться война, тем больше риск, что после ее завершения часть семей воссоединится там, а не здесь. По экономическим, бытовым и личным причинам. Поэтому с учетом вторичной миграции мы вполне можем потерять 50-70% из этих 6 млн. А есть еще один фактор – непредсказуемое перераспределение населения внутри страны.

Влияние этой ситуации на экономику предсказуемо: демографическая депрессия ведет к экономической депрессии. За 15 довоенных лет количество рабочей силы в Украине сократилось на 3,4 млн человек – с 17,4 до 14,0 млн. С 2025 года количество ежегодно выбывающих с рынка труда составит 500-600 тыс. (будут выходить на пенсию или просто умрут). Новых работников будет в диапазоне от 300 до 400 тыс. Это при том, что эти новые поколения должны еще детей рожать, и обеспечивать экономический рост. Киевская школа экономики оценивает, что к 2030 году с учетом миграции и войны останется менее 12 миллионов. И будет на 300 тыс. меньше пенсионеров.

Приведет ли это все к "потере нации"? Конечно, нет. Сокращения популяции и острые демографические кризисы происходили со многими обществами и нациями в их истории, но совсем не обязательно вели к коллапсу. Но будем ли мы успешными и сможем избежать депрессии напрямую зависит от того, сможем ли сбалансировать демографию.

Мы должны понимать, что нам не будет как в Западной Германии после 1945 – тогда демографически истощенную страну "спасла" депортация миллионов немцев из СССР, Польши, Чехословакии и Румынии после Второй Мировой. Тогда в Германию было депортировано 8 млн. человек. Еще 2 потом сбежали с Востока. Хотя потом в конце 50-х все равно пришлось импортировать временно или постоянно рабочую силу из Испании, Турции, Югославии и Южной Кореи. Так, Пак Чон Хи поставлял в ФРГ корейцев по контрактам – шахтеров и медсестер.

Поэтому придется как-то думать. Первое и главное – правильно определить ЦЕЛИ демографической политики. Нет, это не увеличение населения как таковое. И не попытки достичь 52 млн, как "когда-то". Ключевая задача демографической политики — восполнить пробелы в половозрастной структуре населения и поддерживать количество и качество рабочей силы во всех ее категориях. Чтобы нормальному существованию Украины долговременно ничего не угрожало, и жить здесь было комфортно и через 20, и через 50 лет.

Что будет, если этого не сделать? Мы некоторое время будем депрессивной территорией. А потом нас ждёт волна неконтролируемой миграции. Да, миграция в Украину все равно будет рано или поздно. Так как климатические изменения (объективно происходит циклически всю историю человечества и планеты), экономические потрясения и другие факторы будут толкать большие массы народа к движению и Европы на всех не хватит. Другой вопрос в том, что слабая институционально и демографически Украина не может это контролировать. А сильная способна.

Итак. К чему мы должны направляться в демографической политике? Краткосрочно – стабилизировать ситуацию и минимизировать последствия войны. Долгосрочно – стабилизировать количество рабочей силы, начать работать над ее качеством за счет инвестиций и развития образования.

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