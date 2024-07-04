Может ли Украина перенять практику американской демократии? Спойлер – и да, и нет

Соединенные Штаты Америки считаются едва ли не самой успешной президентской республикой. Если воссоздать американскую систему власти – президентская республика с двухпалатным парламентом и федеральным устройством – то страна обязательно станет успешной? Какие секреты успеха имеет американская демократия и может ли Украина заимствовать их? Спойлер – и да, и нет.

Секрет первый – очень самостоятельные штаты. Они свободны делать все, что прямо не запрещает Конституция, и вдобавок – не принадлежащее к компетенции федеральных властей. Большинство денег на реализацию федеральной политики в стране уходит именно на уровень штатов. Поэтому в каждом свои стандарты обучения, а во время пандемии COVID-19 были свои ограничения. Благодаря такому уровню децентрализации ни один президент, кто бы это ни был, не может сконцентрировать в своих руках всю полноту политической власти и финансовых ресурсов.

Секрет второй – практически двухпартийная система. Она способствует устойчивой политике и соблюдению неписаных правил взаимодействия между демократами и республиканцами. Нельзя просто взять и создать новую партию, заявить, что все раньше было неправильно, и привести к власти людей с улицы. Кроме того, двухпартийная политическая система вынуждает балансировать противоположные политические интересы и учитывать потребности разных групп.

Секрет третий – система сдерживаний и противовесов. Президент США – возможно, самое влиятельное выборное должностное лицо в мире! Он и глава правительства и глава государства. Но не столь мощный, как может показаться, потому что вся законодательная власть в США принадлежит двухпалатному парламенту. Принятый в Конгрессе законопроект передают на подпись президенту США, а если он его ветирует – обе палаты могут принять его двумя третями голосов. Тогда закон вступит в силу, а Президент получит напоминание: он сильный, но не всесильный.

Что интересно, конституция США никаких ограничений для президента не устанавливает. И это обеспечивает полноту и целостность исполнительной власти в государстве. При этом США не скатываются в диктатуру. Все благодаря эффективной системе сдержек, описанной выше. И благодаря дополнительному балансиру – сильной и финансово самодостаточной власти на местах, то есть в штатах.

Чтобы воспроизвести американскую систему власти, самого федерального устройства и двухпартийной политической системы мало. Местная модель – уникальная, выстроенная под тамошние традиции и интересы. Но она доказывает, что главное в государстве – эффективные институты, работающие на благосостояние страны в целом и каждого гражданина, в частности. И это именно тот секрет, который можно перенять.

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