Чи може Україна запозичити практику американської демократії? Спойлер – і так, і ні

Сполучені Штати Америки вважаються чи не найуспішнішою президентською республікою. Якщо відтворити американську систему влади – президентська республіка з двопалатним парламентом і федеральним устроєм – то країна обовʼязково стане успішною? Які секрети успіху має американська демократія і чи може Україна їх запозичити? Спойлер – і так, і ні.

Секрет перший – дуже самостійні штати. Вони вільні робити все, що прямо не забороняє Конституція, і на додачу – що не належить до компетенції федеральної влади. Більшість грошей на реалізацію федеральної політики в країні йдуть саме на рівень штатів. Тому в кожному – свої стандарти навчання, а під час пандемії COVID-19 були свої обмеження. Завдяки такому рівню децентралізації жоден президент, хто б це не був, не може сконцентрувати у своїх руках всю повноту політичної влади та фінансових ресурсів.

Секрет другий – фактично двопартійна система. Вона сприяє сталій політиці й дотриманню неписаних правил взаємодії між демократами й республіканцями. Не можна просто взяти й створити нову партію, заявити, що все раніше було неправильно, й привести до влади людей з вулиці. Крім того, двопартійна політична система змушує балансувати протилежні політичні інтереси та враховувати потреби різних груп.

Секрет третій – система стримувань і противаг. Президент США – можливо, найвпливовіша виборна посадова особа у світі! Він і глава уряду, і глава держави. Але не настільки могутній, як може здатися, бо вся законодавча влада у США належить двопалатному парламенту. Ухвалений у Конгресі законопроєкт передають на підпис президенту США, а якщо він його ветує – обидві палати можуть ухвалити його двома третинами голосів. Тоді закон набуде чинності, а Президент отримає нагадування: він сильний, але не всесильний.

Що цікаво, конституція США жодних обмежень для президента не встановлює. І це забезпечує повноту й цілісність виконавчої влади в державі. Разом з тим США не скочуються в диктатуру. Усе завдяки ефективній системі стримувань, описаній вище. І завдяки додатковому балансиру – сильній і фінансово самодостатній владі на місцях, тобто у штатах.

Щоб відтворити американську систему влади, самого лиш федерального устрою і двопартійної політичної системи замало. Тамтешня модель – унікальна, вибудувана під тамтешні традиції та інтереси. Але вона доводить, що головне в державі – ефективні інституції, які працюють на добробут країни загалом і кожного громадянина зокрема. І це саме той секрет, який можна запозичити.

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