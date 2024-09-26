О том, что Грузия из-за явно пророссийского крена ее нынешней власти может потерять, пожалуй, самое ощутимое за 33 года независимости внешнеполитическое достижение – безвиз с ЕС – говорили еще с апреля-мая 2024 года, когда на улицах Тбилиси бушевали битвы вокруг Закона об иноагентах.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку Разблокировать

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net