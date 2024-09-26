Захід очікує на розвиток подій на двох напрямках

Про те, що Грузія через явно проросійський крен її нинішньої влади може втратити, мабуть, найвідчутніше за 33 роки незалежності зовнішньополітичне досягнення – безвіз із ЄС – говорили ще з квітня-травня 2024 року, коли на вулицях Тбілісі вирували битви навколо Закону про іноагентів.

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