Заявления Путина для иностранных СМИ и, в частности, обещание наносить асимметричные удары в ответ на разрешение Запада применять оружие по российским объектам, сразу вызвали волну размышлений о повышении ставок.

Это и да, и нет. Да — потому что формально он до сих пор этого не говорил. Нет — потому что если бы он уже мог нанести эти асимметричные удары, он бы их давно нанес. А от того, что он сказал, такой возможности завтра у него не появится. Правда, ГУ ГШ должно активизироваться.

А теперь — по существу самой конференции.

1. Аудитория. Как бы это ни парадоксально звучало, но все, что сказал Путин, адресовалось прежде всего внутренней аудитории, которая в очередной раз получила инъекцию крутизны России, которая может угрожать США и ей за это ничего не будет.

2. Внешне Путин выглядел достаточно уверенно. Но, позволю себе допустить, что это уверенность человека, у которого фактически исчезли все варианты развития событий, кроме одного – самого худшего. Окно переговорных возможностей с Западом о частичном снятии санкций в обмен на прекращение войны и уходе из части территорий Украины Путин пропустил (в начале года такое окно начало приоткрываться). А вместе с этим он загнал себя в одномерное пространство: продолжение войны ради сохранения власти.

Он не может сейчас остановиться, потому что тогда посыплется вся внутристроящаяся конструкция, которую он выстраивал. Остановка войны при Путине возможна теперь при двух сценариях: полное уничтожение Украины (как минимум это означает перезагрузку украинской власти, подписание ряда "финских" договоров образца окончания Второй мировой и, желательно, какой-то прообраз Ялты-2) или рост мощности силовиков (ФСБ) до того уровня, когда любая активность недовольных сведется к нулю. Этот вариант нужен Путину на случай вмешательства внешнего фактора, когда Китай просто поставит ультиматум.

Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы и черных лебедей никто не отменял. Тем не менее все остальные варианты окончания войны возможны, прежде всего при минимизации роли Путина в жизни России.

3. Важно подчеркнуть, что говорил Путин о Китае. Как метко отметил мой знакомый, все это напоминало заявления сербов в начале Первой мировой о том, что "нас с россиянами победить невозможно". Сейчас эта формула сводится к "нас с Китаем почти два миллиарда". Это позиция зависимости, но повторюсь еще раз: Путин говорил для внутренней аудитории, а россияне не просто смирились с этим, а положительно относятся к этому союзу.

4. Асимметричный ответ Запада – это прежде всего попытка создать политические проблемы из-за тех или иных протестных движений. Конечно, речь может идти и о передаче С300 хуситам, но прежде всего речь идет именно о сепаратистских движениях, наплывах беженцев и т.д.

Это новые (точнее новые-старые) реалии. Они не страшнее и не хуже, чем были вчера. Просто на первый план снова назойливо выходит старый тезис о том, что выигрывает не тот, у кого больше ресурсов (хотя это суперважно), а тот, у кого лучшая организация. И именно системность – наша ахиллесова пята.

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