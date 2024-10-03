Так получилось, что за последние 35 лет все выборы на постсовку либо решающие, либо исторические, но в данном случае это именно так – после 26 октября Грузия может вернуться к демократическому развитию, а может пополнить список неудачников-бантустанов.

Правящая "Грузинская мечта" готовится к тому, чтобы полным ходом идти в Россию и закручивать гайки внутри страны – не из большой любви к российскому меру, а только ради сохранения вечной власти. Когда идешь по европейскому пути, рано или поздно приходится идти на покой, тогда как союзничество с Москвой позволяет контролировать страну до гробовой доски.