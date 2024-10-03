Так уже вийшло, що за останні 35 років усі вибори на постсовку або вирішальні, або історичні, але в цьому випадку це саме так – після 26 жовтня Грузія може повернутися до демократичного розвитку, а може поповнити список невдах-бантустанів.

Керівна Грузинська мрія готується до того, щоб повним ходом йти в Росію і закручувати гайки всередині країни – не з великої любові до "російського міра", а лише заради збереження вічної влади. Коли йдеш європейським шляхом, рано чи пізно доводиться йти на спокій, тоді як союзництво з Москвою дозволяє контролювати країну до гробової дошки.