Чи справді Росія реінтегрує до Грузії Південну Осетію та Абхазію
Тенгіз Аблотія
Публіцист (Грузія), аналітик Georgia's Reforms Associates
Так уже вийшло, що за останні 35 років усі вибори на постсовку або вирішальні, або історичні, але в цьому випадку це саме так – після 26 жовтня Грузія може повернутися до демократичного розвитку, а може поповнити список невдах-бантустанів.
Керівна Грузинська мрія готується до того, щоб повним ходом йти в Росію і закручувати гайки всередині країни – не з великої любові до "російського міра", а лише заради збереження вічної влади. Коли йдеш європейським шляхом, рано чи пізно доводиться йти на спокій, тоді як союзництво з Москвою дозволяє контролювати країну до гробової дошки.
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