Когда западные партнеры знают "план победы" – значит, и кремль его знает

Суверенное право народа в демократических режимах знать планы власти, которую он привел к руководству государством

Когда западные партнеры знают "план победы" – значит, и кремль его знает. Штатная резидентура уже все доложила.

В условиях продолжающейся информационной кампании по формированию общественного мнения относительно возможных границ компромиссов для достижения мира крайне важно расставить все точки над "i".

Сказать "бред" – это хорошо, записать очередное видеообращение – еще лучше. Но это не прервет информационную волну о территориальных компромиссах, которую формируют колонки в западных медиа…

Единственный способ остановить информационную волну, которая начала формировать девятый вал, опубликовать "план победы".

Это плохо, когда все стороны знают "план победы" Украины, но он не известен самим ее гражданам. Хотя это плохо только в условиях демократического режима правления…

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